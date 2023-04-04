Никакой муки и выпечки: десять минут - и торт с орехами готов

Можно даже не ждать, пока он пропитается.

Самый вкусный торт – тот, на который вы потратили минимум времени. Многослойные наполеоны и сложнейшие кондитерские изделия, конечно, хорошо, но иногда так хочется чего-нибудь простого и быстрого.

На приготовление орехового торта по рецепту "Цесмак.info" вы потратите всего 10 минут: 3 минуты на замес теста, 5 на выпекание лепешки в микроволновке и еще пару минут на оформление. Для десерта вам даже не понадобиться мука — в ее роли выступают измельченные грецкие орехи. Крем обычно выбирается по настроению, а мы выбрали уже готовую сгущенку.

Как приготовить ореховый торт без муки

Ингредиенты:

грецкие орехи – 200 г;

яйцо – 3 шт.;

сахар – 80 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сгущенка — 250 г;

сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Очищенные орехи обжарьте на сухой сковороде. Затем засыпьте их в блендер и измельчите в мелкую крошку. Взбейте яйца с сахаром до однородности. Добавьте грецкие орехи, разрыхлитель и снова взбейте. В результате у вас должно получиться жидкое ореховое тесто. Перелейте тесто в глубокую форму, смазанную сливочным маслом, и выпекайте лепешку в микроволновке на высокой мощности 5 минут. Для крема смешайте сгущенку (можно вареную) со сметаной. Готовый корж разрежьте нитью или специальным ножом на 3-4 части. Затем смазывайте коржи кремом. Верх украсьте орехами. Торт можно есть сразу, но лучше, чтобы он немного пропитался.

Кстати, сгущенку для торта можно приготовить дома. Она получится не хуже магазинной.