С пылу с жару: как разогреть еду в микроволновке, чтобы она оставалась сочной
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Ваши близкие даже не догадаются, что котлетки приготовлены вами еще вчера
Микроволновая печь прочно вошла в нашу жизнь, ведь она делает нашу жизнь проще. Если правильно использовать, справиться с ней может даже ребенок.
Однако часто после разогревания обеда в микроволновке еда становится суховатой и несвежей на вид. Как этого избежать, советует Ukr.Mediа.
Как сохранить свежесть еды при разогреве в микроволновке
- Добавьте воды. Если вы греете и без того сухое блюдо, после нагревания оно станет еще более безвкусным. А в случае, если вам не страшны лишние калории, можно заправить еду соусом или овощным\мясным бульйном.
- Для испарения влаги также накрывайте еду специальным пластиковым колпаком. Его основная функция – защита стен бытовой техники от попадания капель из пищи во время нагревания и вращения.
- Грейте отдельно. Составное блюдо не разогреется равномерно. Мясо плотнее овощей: через 1 минуту оно потеплеет только сверху, когда овощной гарнир уже начнет закипать. Поэтому по возможности разделите еду на составные части и подогрейте каждую раздельно.
- Действуйте поэтапно. Не ставьте миску с кашей сразу на несколько минут. Лучше включите 30-секундный нагрев, перемешайте блюдо и повторите разогрев в таком же режиме. Так вы потратите меньше времени, а блюдо будет умеренно теплым.
Важно не только уметь разогревать продукты, а и правильно их хранить. Именно поэтому важно уделять внимание упаковке для хранения пищевых продуктов.