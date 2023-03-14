С пылу с жару: как разогреть еду в микроволновке, чтобы она оставалась сочной

Ваши близкие даже не догадаются, что котлетки приготовлены вами еще вчера

Микроволновая печь прочно вошла в нашу жизнь, ведь она делает нашу жизнь проще. Если правильно использовать, справиться с ней может даже ребенок.

Однако часто после разогревания обеда в микроволновке еда становится суховатой и несвежей на вид. Как этого избежать, советует Ukr.Mediа.

Как сохранить свежесть еды при разогреве в микроволновке

Добавьте воды. Если вы греете и без того сухое блюдо, после нагревания оно станет еще более безвкусным. А в случае, если вам не страшны лишние калории, можно заправить еду соусом или овощным\мясным бульйном. Для испарения влаги также накрывайте еду специальным пластиковым колпаком. Его основная функция – защита стен бытовой техники от попадания капель из пищи во время нагревания и вращения. Грейте отдельно. Составное блюдо не разогреется равномерно. Мясо плотнее овощей: через 1 минуту оно потеплеет только сверху, когда овощной гарнир уже начнет закипать. Поэтому по возможности разделите еду на составные части и подогрейте каждую раздельно. Действуйте поэтапно. Не ставьте миску с кашей сразу на несколько минут. Лучше включите 30-секундный нагрев, перемешайте блюдо и повторите разогрев в таком же режиме. Так вы потратите меньше времени, а блюдо будет умеренно теплым.

Важно не только уметь разогревать продукты, а и правильно их хранить. Именно поэтому важно уделять внимание упаковке для хранения пищевых продуктов.