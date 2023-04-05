Усі шукали саме цей рецепт: торт без духовки та сковороди за півгодини
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Неймовірно смачно та легко!
Мало хто не любить неймовірні десерти до чаю, але багато хто не любить із ними возитися. А що, якщо приготувати таку смакоту в мікрохвильовій печі?
Саме такий тортик ми з Mandarynka.com.ua готуватимемо. Вийде неймовірно ніжний десерт лише за півгодини.
Як приготувати торт "Швидкий"
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 6 ст. л;
- сіль — щіпка;
- молоко — 6 ст. л;
- борошно — 5 ст. л;
- какао — 1 ст. л;
- олія соняшникова — 2 ст.л;
- сода — 0.5 ч. л.;
- оцет — 1 ч. л.
Для крему:
- жирна сметана — 350 мл;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
- Для крему збиваємо сметану з цукровою пудрою і відправляємо в холодильник в холодильник.
- Борошно просіюємо та змішуємо з какао, сіллю, цукром.
- У суміш вливаємо молоко, олію, перемішуємо.
- Яйця збиваємо до однорідності та вливаємо в масу, вимішуємо.
- Соду гасимо оцтом і додаємо в тісто, перемішуємо.
- Виливаємо тісто в силіконову форму і відправляємо в мікрохвильову піч. Випікаємо на максимальній потужності до готовності.
- Коли мікрохвильова піч вимкнеться, залишаємо торт ще на 10 хвилин при закритих дверцятах.
- Виймаємо бісквіт, ріжемо на два коржі та залишаємо охолоджуватися.
- Формуємо торт, змащуючи коржики, верх та боки кремом. Прикрашаємо тертим шоколадом, подрібненими горіхами.
Якщо вам сподобаються десерти без випічки, можна приготувати горіховий торт. Вам навіть борошно не знадобиться!