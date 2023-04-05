Усі шукали саме цей рецепт: торт без духовки та сковороди за півгодини

Неймовірно смачно та легко!

Мало хто не любить неймовірні десерти до чаю, але багато хто не любить із ними возитися. А що, якщо приготувати таку смакоту в мікрохвильовій печі?

Саме такий тортик ми з Mandarynka.com.ua готуватимемо. Вийде неймовірно ніжний десерт лише за півгодини.

Як приготувати торт "Швидкий"

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

цукор — 6 ст. л;

сіль — щіпка;

молоко — 6 ст. л;

борошно — 5 ст. л;

какао — 1 ст. л;

олія соняшникова — 2 ст.л;

сода — 0.5 ч. л.;

оцет — 1 ч. л.

Для крему:

жирна сметана — 350 мл;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Для крему збиваємо сметану з цукровою пудрою і відправляємо в холодильник в холодильник. Борошно просіюємо та змішуємо з какао, сіллю, цукром. У суміш вливаємо молоко, олію, перемішуємо. Яйця збиваємо до однорідності та вливаємо в масу, вимішуємо. Соду гасимо оцтом і додаємо в тісто, перемішуємо. Виливаємо тісто в силіконову форму і відправляємо в мікрохвильову піч. Випікаємо на максимальній потужності до готовності. Коли мікрохвильова піч вимкнеться, залишаємо торт ще на 10 хвилин при закритих дверцятах. Виймаємо бісквіт, ріжемо на два коржі та залишаємо охолоджуватися. Формуємо торт, змащуючи коржики, верх та боки кремом. Прикрашаємо тертим шоколадом, подрібненими горіхами.

Якщо вам сподобаються десерти без випічки, можна приготувати горіховий торт. Вам навіть борошно не знадобиться!