Ніби тільки з вогню: як розігріти їжу в мікрохвильовій печі, щоб вона залишалася соковитою

Ваші близькі навіть не здогадаються, що котлетки приготовлені вами ще вчора

Мікрохвильова піч міцно увійшла до нашого життя, адже вона робить наше життя простішим. Якщо правильно використовувати, впоратися з нею може навіть дитина.

Однак часто після розігрівання обіду в мікрохвильовій печі їжа стає сухуватою і несвіжою на вигляд. Як цього уникнути, радить Ukr.Mediа.

Як зберегти свіжість їжі при розігріві в мікрохвильовій печі

Додайте води. Якщо ви грієте і без того сухе блюдо, після нагрівання воно стане ще більш несмачним. А якщо вам не страшні зайві калорії, можна заправити їжу соусом або овочевим м’ясним бульйоном. Для випаровування вологи також накривайте їжу спеціальним пластиковим ковпаком. Його основна функція – захист стін побутової техніки від потрапляння крапель із їжі під час нагрівання та обертання. Грійте окремо. Склдова страва не розігріється рівномірно. М’ясо щільніше за овочі: через 1 хвилину воно потеплішає тільки зверху, коли овочевий гарнір вже почне закипати. Тому по можливості розділіть їжу на складові та підігрійте кожну окремо. Дійте поетапно. Не ставте миску з кашею на кілька хвилин. Краще увімкніть 30-секундне нагрівання, перемішайте страву і повторіть розігрів у такому ж режимі. Так ви витратите менше часу, а страва буде помірковано теплою.

Важливо не тільки вміти розігрівати продукти, а правильно їх зберігати. Саме тому важливо приділяти увагу упаковці для зберігання харчових продуктів.