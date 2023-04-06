Зачем добавлять в котлеты крабовые палочки: рецепт, который удивит гостей
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Измените вкус любимого блюда с помощью одного ингредиента
Крабовые палочки можно добавлять не только в салаты. У них нейтральный вкус, поэтому их сочетание вполне возможно со многими продуктами.
Сегодня мы попробуем сделать с ними котлеты. Smak утверждает, что котлеты получатся превосходными, а вы будете удивлены новым вкусом и лёгкостью приготовления. Ну что же, берем продукты и пробуем.
Как приготовить куриные котлеты с крабовыми палочками
Ингредиенты
- куриный фарш — 500 г;
- крабовые палочки — 300 г;
- лук — 100 г;
- хлеб — 2 ломтика;
- молоко — 50–80 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — ½ ч. л;
- панировочные сухари;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления:
- С ломтиков хлеба удалите корочку, замочите мякоть в молоке.
- Нарежьте мелко лук и крабовые палочки.
- Смешайте лук, крабовые палочки, хлеб, куриный фарш, соль и черный перец молотый.
- Добавьте яйцо и хорошо перемешайте.
- Сформируйте небольшие котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях.
- Обжаривайте на разогретой сковороде в растительном масле с двух сторон до готовности. Котлеты готовы.
А еще из них можно приготовить потрясающую "Крабовую шубу". Вы удивитесь, как она просто готовится, но быстро съедается.