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Зачем добавлять в котлеты крабовые палочки: рецепт, который удивит гостей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Куриные котлеты с крабовыми палочками Новость обновлена 06 апреля 2023, 10:00
Куриные котлеты с крабовыми палочками. Фото shuba.life

Измените вкус любимого блюда с помощью одного ингредиента

Крабовые палочки можно добавлять не только в салаты. У них нейтральный вкус, поэтому их сочетание вполне возможно со многими продуктами.

Сегодня мы попробуем сделать с ними котлеты. Smak утверждает, что котлеты получатся превосходными, а вы будете удивлены новым вкусом и лёгкостью приготовления. Ну что же, берем продукты и пробуем.

Как приготовить куриные котлеты с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • куриный фарш — 500 г;
  • крабовые палочки — 300 г;
  • лук — 100 г;
  • хлеб — 2 ломтика;
  • молоко — 50–80 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — ½ ч. л;
  • панировочные сухари;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

  1. С ломтиков хлеба удалите корочку, замочите мякоть в молоке.
  2. Нарежьте мелко лук и крабовые палочки.
  3. Смешайте лук, крабовые палочки, хлеб, куриный фарш, соль и черный перец молотый.
  4. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте.
  5. Сформируйте небольшие котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях.
  6. Обжаривайте на разогретой сковороде в растительном масле с двух сторон до готовности. Котлеты готовы.

А еще из них можно приготовить потрясающую "Крабовую шубу". Вы удивитесь, как она просто готовится, но быстро съедается.

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