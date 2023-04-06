Зачем добавлять в котлеты крабовые палочки: рецепт, который удивит гостей

Измените вкус любимого блюда с помощью одного ингредиента

Крабовые палочки можно добавлять не только в салаты. У них нейтральный вкус, поэтому их сочетание вполне возможно со многими продуктами.

Сегодня мы попробуем сделать с ними котлеты. Smak утверждает, что котлеты получатся превосходными, а вы будете удивлены новым вкусом и лёгкостью приготовления. Ну что же, берем продукты и пробуем.

Как приготовить куриные котлеты с крабовыми палочками

Ингредиенты

куриный фарш — 500 г;

крабовые палочки — 300 г;

лук — 100 г;

хлеб — 2 ломтика;

молоко — 50–80 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

перец черный молотый — ½ ч. л;

панировочные сухари;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

С ломтиков хлеба удалите корочку, замочите мякоть в молоке. Нарежьте мелко лук и крабовые палочки. Смешайте лук, крабовые палочки, хлеб, куриный фарш, соль и черный перец молотый. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте. Сформируйте небольшие котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжаривайте на разогретой сковороде в растительном масле с двух сторон до готовности. Котлеты готовы.

А еще из них можно приготовить потрясающую "Крабовую шубу". Вы удивитесь, как она просто готовится, но быстро съедается.