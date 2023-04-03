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Что может сделать крабовый салат хрустящим: один ингредиент изменит вкус

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат из крабовых палочек с чипсами
Салат из крабовых палочек с чипсами. Фото smachno.ua

Интересное сочетание любимых продуктов

Считаете, что салатом с крабовыми палочками никого не удивишь? Тогда попробуйте его с чипсами — это всегда вкусно, интересно и оригинально. Однако их нужно есть сразу после приготовления — чипсы имеют свойство быстро размякать.

Но по рецепту Smachno салат так быстро съедят, что чипсы даже не успеют стать мягкими! А выглядит блюдо настолько аппетитно, что точно станет украшением любого стола. Здесь удачно все – чипсы делают крабовый салат необычным и кардинально изменяют его вкус!

Салат их крабовых палочек и чипсов

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 12 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • помидор — 2шт.;
  • сыр — 120 г;
  • чипсы — 30 шт.;
  • майонез, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки очищаем от упаковки, нарезаем большими кубиками и выкладываем на дно миски.
  2. Смазываем майонезом и распределяем слоем помидоры, нарезанные небольшими ломтиками.
  3. Слегка солим и покрываем их майонезом.
  4. Яйца отвариваем, очищаем, измельчаем ножом и посыпаем поверх томатов.
  5. Раскладываем чипсы, смазываем их майонезом и щедро посыпаем тертым сыром.

Еще одна прекрасная альтернатива классическому салату из крабовых палочек — "Крабовая шуба". Готовится он быстро, и так же быстро съедается.

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