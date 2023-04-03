Что может сделать крабовый салат хрустящим: один ингредиент изменит вкус
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Интересное сочетание любимых продуктов
Считаете, что салатом с крабовыми палочками никого не удивишь? Тогда попробуйте его с чипсами — это всегда вкусно, интересно и оригинально. Однако их нужно есть сразу после приготовления — чипсы имеют свойство быстро размякать.
Но по рецепту Smachno салат так быстро съедят, что чипсы даже не успеют стать мягкими! А выглядит блюдо настолько аппетитно, что точно станет украшением любого стола. Здесь удачно все – чипсы делают крабовый салат необычным и кардинально изменяют его вкус!
Салат их крабовых палочек и чипсов
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 12 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- помидор — 2шт.;
- сыр — 120 г;
- чипсы — 30 шт.;
- майонез, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки очищаем от упаковки, нарезаем большими кубиками и выкладываем на дно миски.
- Смазываем майонезом и распределяем слоем помидоры, нарезанные небольшими ломтиками.
- Слегка солим и покрываем их майонезом.
- Яйца отвариваем, очищаем, измельчаем ножом и посыпаем поверх томатов.
- Раскладываем чипсы, смазываем их майонезом и щедро посыпаем тертым сыром.
Еще одна прекрасная альтернатива классическому салату из крабовых палочек — "Крабовая шуба". Готовится он быстро, и так же быстро съедается.