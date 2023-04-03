Что может сделать крабовый салат хрустящим: один ингредиент изменит вкус

Интересное сочетание любимых продуктов

Считаете, что салатом с крабовыми палочками никого не удивишь? Тогда попробуйте его с чипсами — это всегда вкусно, интересно и оригинально. Однако их нужно есть сразу после приготовления — чипсы имеют свойство быстро размякать.

Но по рецепту Smachno салат так быстро съедят, что чипсы даже не успеют стать мягкими! А выглядит блюдо настолько аппетитно, что точно станет украшением любого стола. Здесь удачно все – чипсы делают крабовый салат необычным и кардинально изменяют его вкус!

Салат их крабовых палочек и чипсов

Ингредиенты:

крабовые палочки — 12 шт.;

яйца — 2 шт.;

помидор — 2шт.;

сыр — 120 г;

чипсы — 30 шт.;

майонез, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Крабовые палочки очищаем от упаковки, нарезаем большими кубиками и выкладываем на дно миски. Смазываем майонезом и распределяем слоем помидоры, нарезанные небольшими ломтиками. Слегка солим и покрываем их майонезом. Яйца отвариваем, очищаем, измельчаем ножом и посыпаем поверх томатов. Раскладываем чипсы, смазываем их майонезом и щедро посыпаем тертым сыром.

Еще одна прекрасная альтернатива классическому салату из крабовых палочек — "Крабовая шуба". Готовится он быстро, и так же быстро съедается.