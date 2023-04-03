Що може зробити крабовий салат хрумким: один інгредієнт змінить смак

Цікаве поєднання улюблених продуктів

Вважаєте, що салатом із крабовими паличками нікого не здивуєш? Тоді спробуйте його з чипсами – це завжди смачно, цікаво та оригінально. Однак їх потрібно їсти одразу після приготування – чипси мають властивість швидко розм’якати.

Але за рецептом Smachno салат так швидко з’їдять, що чипси навіть не встигнуть стати м’якими! А виглядає страва настільки апетитна, що точно стане прикрасою будь-якого столу. Тут вдало все – чипси роблять крабовий салат незвичайним та кардинально змінюють його смак!

Салат їх крабових паличок та чипсів

Інгредієнти:

крабові палички — 12 шт.;

яйця — 2 шт.;

помідор — 2 шт.;

сир — 120 г;

чипси — 30 шт.;

майонез, сіль — на свій смак.

Спосіб приготування:

Крабові палички очищаємо від пакування, нарізаємо великими кубиками та викладаємо на дно миски. Змащуємо майонезом та розподіляємо шаром помідори, нарізані невеликими скибочками. Злегка солимо та покриваємо їх майонезом. Яйця відварюємо, очищаємо, подрібнюємо ножем та посипаємо поверх томатів. Розкладаємо чипси, змащуємо їх майонезом та щедро посипаємо тертим сиром.

Ще одна чудова альтернатива класичному салату з крабових паличок — "Крабова шуба". Готується він швидко, так само швидко з’їдається.