Що може зробити крабовий салат хрумким: один інгредієнт змінить смак
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Цікаве поєднання улюблених продуктів
Вважаєте, що салатом із крабовими паличками нікого не здивуєш? Тоді спробуйте його з чипсами – це завжди смачно, цікаво та оригінально. Однак їх потрібно їсти одразу після приготування – чипси мають властивість швидко розм’якати.
Але за рецептом Smachno салат так швидко з’їдять, що чипси навіть не встигнуть стати м’якими! А виглядає страва настільки апетитна, що точно стане прикрасою будь-якого столу. Тут вдало все – чипси роблять крабовий салат незвичайним та кардинально змінюють його смак!
Салат їх крабових паличок та чипсів
Інгредієнти:
- крабові палички — 12 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- помідор — 2 шт.;
- сир — 120 г;
- чипси — 30 шт.;
- майонез, сіль — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Крабові палички очищаємо від пакування, нарізаємо великими кубиками та викладаємо на дно миски.
- Змащуємо майонезом та розподіляємо шаром помідори, нарізані невеликими скибочками.
- Злегка солимо та покриваємо їх майонезом.
- Яйця відварюємо, очищаємо, подрібнюємо ножем та посипаємо поверх томатів.
- Розкладаємо чипси, змащуємо їх майонезом та щедро посипаємо тертим сиром.
Ще одна чудова альтернатива класичному салату з крабових паличок — "Крабова шуба". Готується він швидко, так само швидко з’їдається.