Навіщо додавати в котлети крабові палички: рецепт, який здивує гостей

Змініть смак улюбленої страви за допомогою одного інгредієнта

Крабові палички можна додавати не лише до салатів. У них нейтральний смак, тому їхнє поєднання цілком можливе з багатьма продуктами.

Сьогодні спробуємо зробити з ними котлети. Smak стверджує, що котлети вийдуть чудовими, а ви будете здивовані новим смаком та легкістю приготування. Ну що ж, беремо продукти та пробуємо.

Як приготувати курячі котлети з крабовими паличками

Інгредієнти:

курячий фарш — 500 г;

крабові палички — 300 г;

цибуля — 100 г;

хліб — 2 скибочки;

молоко — 50-80 мл;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/2 ч. л;

панірувальні сухарі;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

З скибочок хліба видаліть скоринку, замочіть м'якуш у молоці. Наріжте дрібно цибулю та крабові палички. Змішайте цибулю, крабові палички, хліб, курячий фарш, сіль та чорний перець мелений. Додайте яйце і добре перемішайте. Сформуйте невеликі котлетки та обваляйте їх у панірувальних сухарях. Обсмажуйте на розігрітій сковороді в олії з двох сторін до готовності. Котлети готові.

А ще з них можна приготувати приголомшливу "Крабову шубу". Ви здивуєтеся, як вона просто готується, але швидко з’їдається.