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Навіщо додавати в котлети крабові палички: рецепт, який здивує гостей

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Курячі котлети з крабовими паличками Новина оновлена 06 квітня 2023, 10:00
Курячі котлети з крабовими паличками. Фото shuba.life

Змініть смак улюбленої страви за допомогою одного інгредієнта

Крабові палички можна додавати не лише до салатів. У них нейтральний смак, тому їхнє поєднання цілком можливе з багатьма продуктами.

Сьогодні спробуємо зробити з ними котлети. Smak стверджує, що котлети вийдуть чудовими, а ви будете здивовані новим смаком та легкістю приготування. Ну що ж, беремо продукти та пробуємо.

Як приготувати курячі котлети з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • курячий фарш — 500 г;
  • крабові палички — 300 г;
  • цибуля — 100 г;
  • хліб — 2 скибочки;
  • молоко — 50-80 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 1/2 ч. л;
  • панірувальні сухарі;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

  1. З скибочок хліба видаліть скоринку, замочіть м'якуш у молоці.
  2. Наріжте дрібно цибулю та крабові палички.
  3. Змішайте цибулю, крабові палички, хліб, курячий фарш, сіль та чорний перець мелений.
  4. Додайте яйце і добре перемішайте.
  5. Сформуйте невеликі котлетки та обваляйте їх у панірувальних сухарях.
  6. Обсмажуйте на розігрітій сковороді в олії з двох сторін до готовності. Котлети готові.

А ще з них можна приготувати приголомшливу "Крабову шубу". Ви здивуєтеся, як вона просто готується, але швидко з’їдається.

Теги:
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