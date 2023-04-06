Навіщо додавати в котлети крабові палички: рецепт, який здивує гостей
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Змініть смак улюбленої страви за допомогою одного інгредієнта
Крабові палички можна додавати не лише до салатів. У них нейтральний смак, тому їхнє поєднання цілком можливе з багатьма продуктами.
Сьогодні спробуємо зробити з ними котлети. Smak стверджує, що котлети вийдуть чудовими, а ви будете здивовані новим смаком та легкістю приготування. Ну що ж, беремо продукти та пробуємо.
Як приготувати курячі котлети з крабовими паличками
Інгредієнти:
- курячий фарш — 500 г;
- крабові палички — 300 г;
- цибуля — 100 г;
- хліб — 2 скибочки;
- молоко — 50-80 мл;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений — 1/2 ч. л;
- панірувальні сухарі;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування:
- З скибочок хліба видаліть скоринку, замочіть м'якуш у молоці.
- Наріжте дрібно цибулю та крабові палички.
- Змішайте цибулю, крабові палички, хліб, курячий фарш, сіль та чорний перець мелений.
- Додайте яйце і добре перемішайте.
- Сформуйте невеликі котлетки та обваляйте їх у панірувальних сухарях.
- Обсмажуйте на розігрітій сковороді в олії з двох сторін до готовності. Котлети готові.
А ще з них можна приготувати приголомшливу "Крабову шубу". Ви здивуєтеся, як вона просто готується, але швидко з’їдається.