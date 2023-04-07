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За уши не оттянешь от такой вкуснятины: потрясающий рецепт слоек с секретом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Слойки со шпротами
Слойки со шпротами. Фото shuba.life

Такая выпечка прочно займет место на вашем столе

Мы привыкли, что шпроты обычно украшают праздничные бутерброды или делают из них недорогую закуску. Можно ли из них приготовить что-то необычное?

Shuba рекомендует приготовить необычные слойки со шпротами. Для этого необходимо всего несколько ингредиентов. Первый — это слоеное дрожжевое тесто, чтобы придать им желаемую форму. Еще один важный нюанс — смажьте слойки яичным желтком и тогда они приобретут золотистую аппетитную корочку.

Как приготовить слойки со шпротами

Ингредиенты на 6 порций:

  • шпроты – 180 г;
  • слоеное тесто дрожжевое – 500 г;
  • яйцо куриное, большое – 1 шт.;
  • помидор черри – 3 шт.;
  • яйцо куриное, желток – 1 шт.;
  • кунжут – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разморозьте слоеное тесто, разрежьте на одинаковые квадраты.
  2. Слейте из шпротов лишнюю жидкость, разрежьте на четвертинки помидоры черри и измельчите вареное яйцо.
  3. В центр каждого квадратика теста выложите шпроты, помидоры и яйцо, защелкните края. Выложите на стеленный пергаментной бумагой противень. Смажьте взбитым желтком. Посыпьте семенами кунжута.
  4. Поставьте противень в разогретую на 180 градусов духовку и выпекайте в течение 20 минут.

Готовые слойки можно подавать на праздничный стол или взять с собой.

К таким слойкам можно подать сливочный соус, приготовленный дома. Его нежный вкус отлично дополнит блюдо.

Теги:
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