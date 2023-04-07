За уши не оттянешь от такой вкуснятины: потрясающий рецепт слоек с секретом
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Такая выпечка прочно займет место на вашем столе
Мы привыкли, что шпроты обычно украшают праздничные бутерброды или делают из них недорогую закуску. Можно ли из них приготовить что-то необычное?
Shuba рекомендует приготовить необычные слойки со шпротами. Для этого необходимо всего несколько ингредиентов. Первый — это слоеное дрожжевое тесто, чтобы придать им желаемую форму. Еще один важный нюанс — смажьте слойки яичным желтком и тогда они приобретут золотистую аппетитную корочку.
Как приготовить слойки со шпротами
Ингредиенты на 6 порций:
- шпроты – 180 г;
- слоеное тесто дрожжевое – 500 г;
- яйцо куриное, большое – 1 шт.;
- помидор черри – 3 шт.;
- яйцо куриное, желток – 1 шт.;
- кунжут – по вкусу.
Способ приготовления:
- Разморозьте слоеное тесто, разрежьте на одинаковые квадраты.
- Слейте из шпротов лишнюю жидкость, разрежьте на четвертинки помидоры черри и измельчите вареное яйцо.
- В центр каждого квадратика теста выложите шпроты, помидоры и яйцо, защелкните края. Выложите на стеленный пергаментной бумагой противень. Смажьте взбитым желтком. Посыпьте семенами кунжута.
- Поставьте противень в разогретую на 180 градусов духовку и выпекайте в течение 20 минут.
Готовые слойки можно подавать на праздничный стол или взять с собой.
К таким слойкам можно подать сливочный соус, приготовленный дома. Его нежный вкус отлично дополнит блюдо.