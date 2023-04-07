За уши не оттянешь от такой вкуснятины: потрясающий рецепт слоек с секретом

Такая выпечка прочно займет место на вашем столе

Мы привыкли, что шпроты обычно украшают праздничные бутерброды или делают из них недорогую закуску. Можно ли из них приготовить что-то необычное?

Shuba рекомендует приготовить необычные слойки со шпротами. Для этого необходимо всего несколько ингредиентов. Первый — это слоеное дрожжевое тесто, чтобы придать им желаемую форму. Еще один важный нюанс — смажьте слойки яичным желтком и тогда они приобретут золотистую аппетитную корочку.

Как приготовить слойки со шпротами

Ингредиенты на 6 порций:

шпроты – 180 г;

слоеное тесто дрожжевое – 500 г;

яйцо куриное, большое – 1 шт.;

помидор черри – 3 шт.;

яйцо куриное, желток – 1 шт.;

кунжут – по вкусу.

Способ приготовления:

Разморозьте слоеное тесто, разрежьте на одинаковые квадраты. Слейте из шпротов лишнюю жидкость, разрежьте на четвертинки помидоры черри и измельчите вареное яйцо. В центр каждого квадратика теста выложите шпроты, помидоры и яйцо, защелкните края. Выложите на стеленный пергаментной бумагой противень. Смажьте взбитым желтком. Посыпьте семенами кунжута. Поставьте противень в разогретую на 180 градусов духовку и выпекайте в течение 20 минут.

Готовые слойки можно подавать на праздничный стол или взять с собой.

К таким слойкам можно подать сливочный соус, приготовленный дома. Его нежный вкус отлично дополнит блюдо.