За вуха не відтягнеш від такої смакоти: приголомшливий рецепт слойок із секретом
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Така випічка міцно займе місце на столі
Ми звикли, що шпротами зазвичай прикрашають святкові бутерброди або роблять із них недорогу закуску. Чи з них можна приготувати щось незвичайне?
Shuba рекомендує приготувати незвичайні слойки зі шпротами. Для цього необхідно лише кілька інгредієнтів. Перший — це листкове дріжджове тісто, щоб надати їм бажаної форми. Ще один важливий нюанс — змастіть слойки яєчним жовтком і тоді у них буде золотиста апетитна скоринка.
Як приготувати слойки зі шпротами
Інгредієнти на 6 порцій:
- шпроти – 180 г;
- листкове тісто дріжджове – 500 г;
- яйце куряче, велике – 1 шт.;
- помідор чері — 3 шт.;
- яйце куряче, жовток – 1 шт.;
- кунжут – до смаку.
Спосіб приготування:
- Розморозьте листкове тісто, розріжте на однакові квадрати.
- Злийте зі шпротів зайву рідину, розріжте на четвертинки помідори чері та подрібніть варене яйце.
- У центр кожного квадратика тіста викладіть шпроти, помідори та яйце, зафіксуйте краї. Викладіть на стелене пергаментним папером деко. Змастіть збитим жовтком. Посипте насінням кунжуту.
- Поставте лист у розігріту на 180 градусів духовку і випікайте протягом 20 хвилин.
Готові шарування можна подавати на святковий стіл або взяти із собою.
До таких слойок можна подати вершковий соус, приготовлений вдома. Його ніжний смак чудово доповнить блюдо.