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За вуха не відтягнеш від такої смакоти: приголомшливий рецепт слойок із секретом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Слойки зі шпротами Новина оновлена 07 квітня 2023, 12:38
Слойки зі шпротами. Фото shuba.life

Така випічка міцно займе місце на столі

Ми звикли, що шпротами зазвичай прикрашають святкові бутерброди або роблять із них недорогу закуску. Чи з них можна приготувати щось незвичайне?

Shuba рекомендує приготувати незвичайні слойки зі шпротами. Для цього необхідно лише кілька інгредієнтів. Перший — це листкове дріжджове тісто, щоб надати їм бажаної форми. Ще один важливий нюанс — змастіть слойки яєчним жовтком і тоді у них буде золотиста апетитна скоринка.

Як приготувати слойки зі шпротами

Інгредієнти на 6 порцій:

  • шпроти – 180 г;
  • листкове тісто дріжджове – 500 г;
  • яйце куряче, велике – 1 шт.;
  • помідор чері — 3 шт.;
  • яйце куряче, жовток – 1 шт.;
  • кунжут – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Розморозьте листкове тісто, розріжте на однакові квадрати.
  2. Злийте зі шпротів зайву рідину, розріжте на четвертинки помідори чері та подрібніть варене яйце.
  3. У центр кожного квадратика тіста викладіть шпроти, помідори та яйце, зафіксуйте краї. Викладіть на стелене пергаментним папером деко. Змастіть збитим жовтком. Посипте насінням кунжуту.
  4. Поставте лист у розігріту на 180 градусів духовку і випікайте протягом 20 хвилин.

Готові шарування можна подавати на святковий стіл або взяти із собою.

До таких слойок можна подати вершковий соус, приготовлений вдома. Його ніжний смак чудово доповнить блюдо.

Теги:
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