За вуха не відтягнеш від такої смакоти: приголомшливий рецепт слойок із секретом

Така випічка міцно займе місце на столі

Ми звикли, що шпротами зазвичай прикрашають святкові бутерброди або роблять із них недорогу закуску. Чи з них можна приготувати щось незвичайне?

Shuba рекомендує приготувати незвичайні слойки зі шпротами. Для цього необхідно лише кілька інгредієнтів. Перший — це листкове дріжджове тісто, щоб надати їм бажаної форми. Ще один важливий нюанс — змастіть слойки яєчним жовтком і тоді у них буде золотиста апетитна скоринка.

Як приготувати слойки зі шпротами

Інгредієнти на 6 порцій:

шпроти – 180 г;

листкове тісто дріжджове – 500 г;

яйце куряче, велике – 1 шт.;

помідор чері — 3 шт.;

яйце куряче, жовток – 1 шт.;

кунжут – до смаку.

Спосіб приготування:

Розморозьте листкове тісто, розріжте на однакові квадрати. Злийте зі шпротів зайву рідину, розріжте на четвертинки помідори чері та подрібніть варене яйце. У центр кожного квадратика тіста викладіть шпроти, помідори та яйце, зафіксуйте краї. Викладіть на стелене пергаментним папером деко. Змастіть збитим жовтком. Посипте насінням кунжуту. Поставте лист у розігріту на 180 градусів духовку і випікайте протягом 20 хвилин.

Готові шарування можна подавати на святковий стіл або взяти із собою.

До таких слойок можна подати вершковий соус, приготовлений вдома. Його ніжний смак чудово доповнить блюдо.