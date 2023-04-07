Без мяса и майонеза: пять минут - и салат готов
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Сытно и быстро!
Салаты — едва ли не самая разнообразная категория кулинарных блюд. Вкусных салатов множество, однако рецепты не устают совершенствоваться, а порой и вовсе появляются новые, весьма неожиданные блюда.
Сегодня хотим поделиться с вами рецептов салата, который вы приготовите за пару минут — все зависит от вашей скорости шинкования яблока и крабового мяса. По рецепту Prosalat.com.ua блюдо подойдет для тех, кто занимается спортом — в нем нет такого вредного майонеза и таких "любимых" жиров.
Как приготовить салат с крабовыми палочками
Ингредиенты на 3 порции:
- яблоко – 200 г;
- крабовые палочки – 200 г;
- кукуруза – 200 г.
Способ приготовления:
- Очистите яблоко от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Натертое яблоко будет более сочным.
- Добавьте консервированную кукурузу, равную по весу с яблоком.
- Крабовые палочки нужно нарезать по размеру кукурузы. Вес кукурузы должен быть равен весу яблока.
- Всё перемешайте. Обратите внимание — в салат не нужно добавлять соус или майонез, не перчить и не солить.
Если же хотите заправить салат соусом, мы приготовили несколько рецептов. Домашние и полезные, они будут уместны к любому блюду.