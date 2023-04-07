Укр

Без мяса и майонеза: пять минут - и салат готов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат с крабовыми палочками и яблоками
Салат с крабовыми палочками и яблоками. Фото prominzp.info

Сытно и быстро!

Салаты — едва ли не самая разнообразная категория кулинарных блюд. Вкусных салатов множество, однако рецепты не устают совершенствоваться, а порой и вовсе появляются новые, весьма неожиданные блюда.

Сегодня хотим поделиться с вами рецептов салата, который вы приготовите за пару минут — все зависит от вашей скорости шинкования яблока и крабового мяса. По рецепту Prosalat.com.ua блюдо подойдет для тех, кто занимается спортом — в нем нет такого вредного майонеза и таких "любимых" жиров.

Как приготовить салат с крабовыми палочками

Ингредиенты на 3 порции:

  • яблоко – 200 г;
  • крабовые палочки – 200 г;
  • кукуруза – 200 г.

Способ приготовления:

  1. Очистите яблоко от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Натертое яблоко будет более сочным.
  2. Добавьте консервированную кукурузу, равную по весу с яблоком.
  3. Крабовые палочки нужно нарезать по размеру кукурузы. Вес кукурузы должен быть равен весу яблока.
  4. Всё перемешайте. Обратите внимание — в салат не нужно добавлять соус или майонез, не перчить и не солить.

Если же хотите заправить салат соусом, мы приготовили несколько рецептов. Домашние и полезные, они будут уместны к любому блюду.

Теги:
#Рецепт #Салат #Яблоко #Крабовые палочки #Готовим дома