Без мяса и майонеза: пять минут - и салат готов

Сытно и быстро!

Салаты — едва ли не самая разнообразная категория кулинарных блюд. Вкусных салатов множество, однако рецепты не устают совершенствоваться, а порой и вовсе появляются новые, весьма неожиданные блюда.

Сегодня хотим поделиться с вами рецептов салата, который вы приготовите за пару минут — все зависит от вашей скорости шинкования яблока и крабового мяса. По рецепту Prosalat.com.ua блюдо подойдет для тех, кто занимается спортом — в нем нет такого вредного майонеза и таких "любимых" жиров.

Как приготовить салат с крабовыми палочками

Ингредиенты на 3 порции:

яблоко – 200 г;

крабовые палочки – 200 г;

кукуруза – 200 г.

Способ приготовления:

Очистите яблоко от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Натертое яблоко будет более сочным. Добавьте консервированную кукурузу, равную по весу с яблоком. Крабовые палочки нужно нарезать по размеру кукурузы. Вес кукурузы должен быть равен весу яблока. Всё перемешайте. Обратите внимание — в салат не нужно добавлять соус или майонез, не перчить и не солить.

Если же хотите заправить салат соусом, мы приготовили несколько рецептов. Домашние и полезные, они будут уместны к любому блюду.