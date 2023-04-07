Без м’яса та майонезу: п’ять хвилин – і салат готовий
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Ситно та швидко!
Салати — чи не найрізноманітніша категорія кулінарних страв. Смачних салатів безліч, проте рецепти не втомлюються вдосконалюватися, а часом і зовсім з’являються нові, дуже несподівані страви.
Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептів салату, який ви приготуєте за пару хвилин – все залежить від вашої швидкості нарізання яблука та крабового м’яса. За рецептом Prosalat.com.ua страва підійде для тих, хто займається спортом — в ньому немає такого шкідливого майонезу та таких "улюблених" жирів.
Як приготувати салат з крабовими паличками
Інгредієнти на 3 порції:
- яблуко – 200 г;
- крабові палички – 200 г;
- кукурудза – 200 р.
Спосіб приготування:
- Очистіть яблуко від шкірки та серцевини, натріть на великій тертці або наріжте дрібними кубиками. Натерте яблуко буде соковитішим.
- Додайте консервовану кукурудзу, що дорівнює за вагою з яблуком.
- Крабові палички необхідно нарізати за розміром кукурудзи. Вага кукурудзи повинна дорівнювати вазі яблука.
- Все перемішайте. Зверніть увагу — салат не потрібно додавати соус або майонез, не перчить і не солити.
Якщо ж хочете заправити салат соусом, ми приготували кілька рецептів. Домашні та корисні, вони будуть доречними до будь-якої страви.