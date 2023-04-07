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Без м’яса та майонезу: п’ять хвилин – і салат готовий

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Салат з крабовими паличками та яблуками
Салат з крабовими паличками та яблуками. Фото prominzp.info

Ситно та швидко!

Салати — чи не найрізноманітніша категорія кулінарних страв. Смачних салатів безліч, проте рецепти не втомлюються вдосконалюватися, а часом і зовсім з’являються нові, дуже несподівані страви.

Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептів салату, який ви приготуєте за пару хвилин – все залежить від вашої швидкості нарізання яблука та крабового м’яса. За рецептом Prosalat.com.ua страва підійде для тих, хто займається спортом — в ньому немає такого шкідливого майонезу та таких "улюблених" жирів.

Як приготувати салат з крабовими паличками

Інгредієнти на 3 порції:

  • яблуко – 200 г;
  • крабові палички – 200 г;
  • кукурудза – 200 р.

Спосіб приготування:

  1. Очистіть яблуко від шкірки та серцевини, натріть на великій тертці або наріжте дрібними кубиками. Натерте яблуко буде соковитішим.
  2. Додайте консервовану кукурудзу, що дорівнює за вагою з яблуком.
  3. Крабові палички необхідно нарізати за розміром кукурудзи. Вага кукурудзи повинна дорівнювати вазі яблука.
  4. Все перемішайте. Зверніть увагу — салат не потрібно додавати соус або майонез, не перчить і не солити.

Якщо ж хочете заправити салат соусом, ми приготували кілька рецептів. Домашні та корисні, вони будуть доречними до будь-якої страви.

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#Рецепт #Салат #Яблуко #Крабові палички #Готуємо вдома