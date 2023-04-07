Без м’яса та майонезу: п’ять хвилин – і салат готовий

Ситно та швидко!

Салати — чи не найрізноманітніша категорія кулінарних страв. Смачних салатів безліч, проте рецепти не втомлюються вдосконалюватися, а часом і зовсім з’являються нові, дуже несподівані страви.

Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептів салату, який ви приготуєте за пару хвилин – все залежить від вашої швидкості нарізання яблука та крабового м’яса. За рецептом Prosalat.com.ua страва підійде для тих, хто займається спортом — в ньому немає такого шкідливого майонезу та таких "улюблених" жирів.

Як приготувати салат з крабовими паличками

Інгредієнти на 3 порції:

яблуко – 200 г;

крабові палички – 200 г;

кукурудза – 200 р.

Спосіб приготування:

Очистіть яблуко від шкірки та серцевини, натріть на великій тертці або наріжте дрібними кубиками. Натерте яблуко буде соковитішим. Додайте консервовану кукурудзу, що дорівнює за вагою з яблуком. Крабові палички необхідно нарізати за розміром кукурудзи. Вага кукурудзи повинна дорівнювати вазі яблука. Все перемішайте. Зверніть увагу — салат не потрібно додавати соус або майонез, не перчить і не солити.

Якщо ж хочете заправити салат соусом, ми приготували кілька рецептів. Домашні та корисні, вони будуть доречними до будь-якої страви.