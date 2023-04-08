Мерцающие яйца к Пасхе: этот способ покраски взорвал интернет

Один ингредиент — и ослепительный результат

Не за горами долгожданная Пасха с одним из ее главных атрибутов — крашанками. Каждый год мы стараемся по-разному покрасить яйца и придумываем для этого различные способы.

Но вот мерцающие яйца мы еще не делали. "Дніпровська панорама" рассказывает, что нам для этого понадобиться только недорогое красное сладкое вино и куриные (или перепелиные) яйца любого цвета.

Как покрасить яйца с помощью вина

Для начала нужно хорошо вымыть яйца и положить их в кастрюлю. Туда же вылить бутылку красного вина — жидкость должна полностью покрывать яйца. Их необходимо сварить до полной готовности.

Когда яйца сварятся, необходимо их переложить в кастрюлю поменьше, долить вина и оставить на ночь. За это время яйца еще больше прокрасятся, на них появятся кристаллы, которые и будут мерцать на солнце.

Окрашенные таким способом яйца получаются очень насыщенного темно-синего цвета с фиолетовым отливом. Чтобы добавить еще больше блеска, можно натереть окрашенные вином яйца оливковым маслом. Такие яйца смотрятся невероятно и мерцают на солцне.

Но пасхальный стол — это не только яйца. "Телеграф" ранее рассказывал, что чем нужно встречать Светлое воскресенье.