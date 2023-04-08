Мерцающие яйца к Пасхе: этот способ покраски взорвал интернет
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Один ингредиент — и ослепительный результат
Не за горами долгожданная Пасха с одним из ее главных атрибутов — крашанками. Каждый год мы стараемся по-разному покрасить яйца и придумываем для этого различные способы.
Но вот мерцающие яйца мы еще не делали. "Дніпровська панорама" рассказывает, что нам для этого понадобиться только недорогое красное сладкое вино и куриные (или перепелиные) яйца любого цвета.
Как покрасить яйца с помощью вина
Для начала нужно хорошо вымыть яйца и положить их в кастрюлю. Туда же вылить бутылку красного вина — жидкость должна полностью покрывать яйца. Их необходимо сварить до полной готовности.
Когда яйца сварятся, необходимо их переложить в кастрюлю поменьше, долить вина и оставить на ночь. За это время яйца еще больше прокрасятся, на них появятся кристаллы, которые и будут мерцать на солнце.
Окрашенные таким способом яйца получаются очень насыщенного темно-синего цвета с фиолетовым отливом. Чтобы добавить еще больше блеска, можно натереть окрашенные вином яйца оливковым маслом. Такие яйца смотрятся невероятно и мерцают на солцне.
Но пасхальный стол — это не только яйца. "Телеграф" ранее рассказывал, что чем нужно встречать Светлое воскресенье.