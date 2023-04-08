Мерехтливі яйця до Великодня: цей спосіб фарбування підірвав інтернет
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Один інгредієнт — і сліпучий результат
Не за горами довгоочікуваний Великдень із одним із її головних атрибутів — крашенками. Щороку ми намагаємося по-різному пофарбувати яйця і придумуємо різні способи.
Але миготливі яйця ми ще не робили. "Дніпровська панорама" розповідає, що нам для цього знадобиться лише недороге червоне солодке вино та курячі (або перепелині) яйця будь-якого кольору.
Як пофарбувати яйця за допомогою вина
Для початку потрібно добре вимити яйця і покласти в каструлю. Туди ж вилити пляшку червоного вина – рідина має повністю покривати яйця. Їх потрібно зварити до повної готовності.
Коли яйця зваряться, необхідно їх перекласти в меншу каструлю, долити вина і залишити на ніч. За цей час яйця ще більше профарбуються, на них з’являться кристали, які й мерехтітимуть на сонці.
Забарвлені у такий спосіб яйця виходять дуже насиченого темно-синього кольору з фіолетовим відливом. Щоб додати ще більше блиску, можна натерти пофарбовані вином яйця оливковою олією. Такі яйця виглядають неймовірно і мерехтять на сонці.
Але великодній стіл – це не лише яйця. "Телеграф" раніше розповідав, що чим потрібно зустрічати Світлу неділю.