Мерехтливі яйця до Великодня: цей спосіб фарбування підірвав інтернет

Один інгредієнт — і сліпучий результат

Не за горами довгоочікуваний Великдень із одним із її головних атрибутів — крашенками. Щороку ми намагаємося по-різному пофарбувати яйця і придумуємо різні способи.

Але миготливі яйця ми ще не робили. "Дніпровська панорама" розповідає, що нам для цього знадобиться лише недороге червоне солодке вино та курячі (або перепелині) яйця будь-якого кольору.

Як пофарбувати яйця за допомогою вина

Для початку потрібно добре вимити яйця і покласти в каструлю. Туди ж вилити пляшку червоного вина – рідина має повністю покривати яйця. Їх потрібно зварити до повної готовності.

Коли яйця зваряться, необхідно їх перекласти в меншу каструлю, долити вина і залишити на ніч. За цей час яйця ще більше профарбуються, на них з’являться кристали, які й мерехтітимуть на сонці.

Забарвлені у такий спосіб яйця виходять дуже насиченого темно-синього кольору з фіолетовим відливом. Щоб додати ще більше блиску, можна натерти пофарбовані вином яйця оливковою олією. Такі яйця виглядають неймовірно і мерехтять на сонці.

Але великодній стіл – це не лише яйця. "Телеграф" раніше розповідав, що чим потрібно зустрічати Світлу неділю.