Готуємося до Великодня 2023: корисні поради, як вибрати, зварити та пофарбувати яйця

Секрети правильної підготовки яєць до свята

Потроху починаємо налаштовуватися на Великдень: прибираємо у квартирі, вибираємо найкращий рецепт випічки. Незабаром настане час купувати яйця на крашанки.

Виявляється, вибрати яйця — ціле мистецтво: нам можуть підвернутися старі або ще гірше — із сальмонелою. Разом зі Smachno освоюємо "яєчну" науку.

Як правильно вибрати яйця

Вибираючи яйця, пам’ятайте про хитрощі:

у магазині вибирайте яйця у фірмовому впакуванні перевіреного бренду зі штампом заводу, а на ринку запитуйте у продавця висновок лабораторного аналізу;

звертайте увагу на маркування. Літера Д — це дієтичне яйце, воно найсвіжіше, йому не більше семи днів, а С — столове, йому до 25 днів;

вибирайте матові яйця – якщо шкаралупа блищить, яйце несвіже;

просвічуйте яйця на світі: вибирайте тільки ті, де немає мікротріщин;

чим більше на яйці тріщин, тим більша ймовірність, що воно заражене сальмонелою — вона не знаходиться в яйці спочатку, а потрапляє туди зі шкаралупи;

Принюхуйтеcm: у свіжих яєць запаху немає.

Секрети правильного зберігання яєць:

яйця потрібно зберігати в холодильнику, на полиці біля морозильника – вона найхолодніша;

не залишайте яйця у дверцятах холодильника. Ми постійно відкриваємо холодильник, температура на полицях змінюється, а яйця вбирають сторонні запахи;

якщо в холодильнику немає місця для яєць, зберігайте їх у підвалі або темному прохолодному місці. Але для такого зберігання їх потрібно натерти олією, пересипати сіллю, піском або соломою.

яйця краще зберігати в закритому лотку, гострим кінцем донизу — так вуглекислий газ у тупому кінці яйця не підніметься через усе яйце і не зіпсує його раніше.

Лайфхаки для правильного варіння яєць:

потримайте їх кілька хвилин при кімнатній температурі — потрапивши в холодну воду, вони не потріскаються;

краще класти яйця у холодну воду, поступово підігріваючи її, а не заливати окропом;

якщо після покупки ви помітили мікротріщини й не хочете, щоб яйце витекло при варінні, змастіть його лимонним соком, а в холодну воду перед варінням додайте чайну ложку солі;

якщо сумніваєтеся як яйця, опустіть їх перед приготуванням в розчин соди — вона знищить сальмонеллу;

мити яйця потрібно безпосередньо перед приготуванням, інакше вони пропадуть. Перевірити продукт на свіжість легко – просо опустіть у воду. Свіжі опустяться на дно, а тухлі спливають.

Як правильно фарбувати яйця:

для великодніх яєць беріть лише свіжі яйця – у старих під шкаралупою оболонка відстала більше, тому вони можуть тріснути на будь-якому етапі фарбування;

коричневі яйця можна пофарбувати у темні кольори – на якість яєць їх колір не впливає;

фарбуйте маленькі яйця — вони міцніші. Найкраще, щоб їм було від 6 до 15 днів. Щоб яйця добре чистилися після фарбування, після варіння та перед фарбуванням опустіть їх у холодну воду.

До речі, розбите яйце також можна зварити. За допомогою двох нехитрих трюків можна врятувати продукт.