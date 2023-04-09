Только два ингредиента: готовим элегантные "Картофельные розы"
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Вкусно, быстро и красиво
При невероятном количестве закусок сложно придумать что-то новое и необычное. Можно ли приготовить блюдо, чтобы оно не только радовало вкусовые рецепторы, но и отлично выглядело?
Всего из пары ингредиентов — картофеля и бекона — можно приготовить аппетитные "Картофельные розы". По рецепту Yabpoela они получатся не только вкусными, но и красивыми, да и готовятся просто из минимума ингредиентов. Такая закуска обязательно порадует любителей сытно и вкусно поесть.
Как приготовить "Картофельные розы" с беконом
Ингредиенты на 6 порций
- картофель – 4 шт.;
- бекон – 8 шт.;
- пармезан – 50 г;
- тимьян (чабрец) – 1 ч. л.;
- розмарин – 1 ч. л.;
- чеснок (порошок) –1 ч. л.;
- масло оливковое – 2 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- перец черный – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- С помощью овощерезки или специального ножа нарежьте картофель тонкими слайсами. Сложите в глубокую миску, посолите, поперчите, добавьте чесночный порошок, чабрец и розмарин. Полейте оливковым маслом и хорошо перемешайте.
- Выложите две полоски бекона так, чтобы они были друг на друге.
- На бекон выкладывайте картофельные слайсы, чтобы они перекрывали друг друга. Скатывайте рулон и у вас получится симпатичная картофельная роза.
- Каждую такую розочку установите в формы для маленьких кексов. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут.
- Достаньте из духовки, посыпьте натертым пармезаном и отправьте снова запекаться на 5-10 минут, сыр должен расплавиться.
Закуска из картофеля и бекона "Картофельные розы" готова. Подавайте горячей! К такой закуске отлично подойдет универсальный грибной соус.