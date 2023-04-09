Только два ингредиента: готовим элегантные "Картофельные розы"

Вкусно, быстро и красиво

При невероятном количестве закусок сложно придумать что-то новое и необычное. Можно ли приготовить блюдо, чтобы оно не только радовало вкусовые рецепторы, но и отлично выглядело?

Всего из пары ингредиентов — картофеля и бекона — можно приготовить аппетитные "Картофельные розы". По рецепту Yabpoela они получатся не только вкусными, но и красивыми, да и готовятся просто из минимума ингредиентов. Такая закуска обязательно порадует любителей сытно и вкусно поесть.

Как приготовить "Картофельные розы" с беконом

Ингредиенты на 6 порций

картофель – 4 шт.;

бекон – 8 шт.;

пармезан – 50 г;

тимьян (чабрец) – 1 ч. л.;

розмарин – 1 ч. л.;

чеснок (порошок) –1 ч. л.;

масло оливковое – 2 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

перец черный – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

С помощью овощерезки или специального ножа нарежьте картофель тонкими слайсами. Сложите в глубокую миску, посолите, поперчите, добавьте чесночный порошок, чабрец и розмарин. Полейте оливковым маслом и хорошо перемешайте. Выложите две полоски бекона так, чтобы они были друг на друге. На бекон выкладывайте картофельные слайсы, чтобы они перекрывали друг друга. Скатывайте рулон и у вас получится симпатичная картофельная роза. Каждую такую розочку установите в формы для маленьких кексов. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. Достаньте из духовки, посыпьте натертым пармезаном и отправьте снова запекаться на 5-10 минут, сыр должен расплавиться.

Закуска из картофеля и бекона "Картофельные розы" готова. Подавайте горячей! К такой закуске отлично подойдет универсальный грибной соус.