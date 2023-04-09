Тільки два інгредієнти: готуємо елегантні "Картопляні троянди"
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Смачно, швидко та красиво
При неймовірній кількості закусок складно придумати щось нове та незвичайне. Чи можна приготувати страву, щоб вона не тільки тішила смакові рецептори, а й чудово виглядала?
Всього з пари інгредієнтів — картоплі та бекону — можна приготувати апетитні "Картопляні троянди". За рецептом Yabpoela вони вийдуть не лише смачними, а й красивими, та й готуються просто із мінімуму інгредієнтів. Така закуска обов’язково порадує любителів ситно та смачно поїсти.
Як приготувати "Картопляні троянди" з беконом
Інгредієнти на 6 порцій
- картопля – 4 шт.;
- бекон — 8 шт.;
- пармезан — 50 г;
- чебрець (чебрець) — 1 ч. л.;
- розмарин — 1 ч. л.;
- часник (порошок) -1 ч. л.;
- олія оливкова – 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець чорний – 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
- За допомогою овочерізки або спеціального ножа наріжте картоплю тонкими слайсами. Складіть у глибоку миску, посоліть, поперчіть, додайте часниковий порошок, чебрець та розмарин. Полийте оливковою олією і добре перемішайте.
- Викладіть дві смужки бекону так, щоб вони були одна на одній.
- На бекон викладайте картопляні слайси, щоб вони перекривали один одного. Скочуйте рулон і у вас вийде симпатична картопляна троянда.
- Кожну таку трояндочку встановіть у форми для маленьких кексів. Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 50 хвилин.
- Дістаньте із духовки, посипте натертим пармезаном і відправте знову запікатися на 5-10 хвилин, сир повинен розплавитися.
Закуска з картоплі та бекону "Картопляні троянди" готова. Подавайте гарячою! До такої закуски відмінно підійде універсальний грибний соус.