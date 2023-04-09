Тільки два інгредієнти: готуємо елегантні "Картопляні троянди"

Смачно, швидко та красиво

При неймовірній кількості закусок складно придумати щось нове та незвичайне. Чи можна приготувати страву, щоб вона не тільки тішила смакові рецептори, а й чудово виглядала?

Всього з пари інгредієнтів — картоплі та бекону — можна приготувати апетитні "Картопляні троянди". За рецептом Yabpoela вони вийдуть не лише смачними, а й красивими, та й готуються просто із мінімуму інгредієнтів. Така закуска обов’язково порадує любителів ситно та смачно поїсти.

Як приготувати "Картопляні троянди" з беконом

Інгредієнти на 6 порцій

картопля – 4 шт.;

бекон — 8 шт.;

пармезан — 50 г;

чебрець (чебрець) — 1 ч. л.;

розмарин — 1 ч. л.;

часник (порошок) -1 ч. л.;

олія оливкова – 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний – 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

За допомогою овочерізки або спеціального ножа наріжте картоплю тонкими слайсами. Складіть у глибоку миску, посоліть, поперчіть, додайте часниковий порошок, чебрець та розмарин. Полийте оливковою олією і добре перемішайте. Викладіть дві смужки бекону так, щоб вони були одна на одній. На бекон викладайте картопляні слайси, щоб вони перекривали один одного. Скочуйте рулон і у вас вийде симпатична картопляна троянда. Кожну таку трояндочку встановіть у форми для маленьких кексів. Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 50 хвилин. Дістаньте із духовки, посипте натертим пармезаном і відправте знову запікатися на 5-10 хвилин, сир повинен розплавитися.

Закуска з картоплі та бекону "Картопляні троянди" готова. Подавайте гарячою! До такої закуски відмінно підійде універсальний грибний соус.