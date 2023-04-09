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Тільки два інгредієнти: готуємо елегантні "Картопляні троянди"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неперевершені "Картопляні троянди"
Неперевершені "Картопляні троянди". Фото ukrtoday.com.ua

Смачно, швидко та красиво

При неймовірній кількості закусок складно придумати щось нове та незвичайне. Чи можна приготувати страву, щоб вона не тільки тішила смакові рецептори, а й чудово виглядала?

Всього з пари інгредієнтів — картоплі та бекону — можна приготувати апетитні "Картопляні троянди". За рецептом Yabpoela вони вийдуть не лише смачними, а й красивими, та й готуються просто із мінімуму інгредієнтів. Така закуска обов’язково порадує любителів ситно та смачно поїсти.

Як приготувати "Картопляні троянди" з беконом

Інгредієнти на 6 порцій

  • картопля – 4 шт.;
  • бекон — 8 шт.;
  • пармезан — 50 г;
  • чебрець (чебрець) — 1 ч. л.;
  • розмарин — 1 ч. л.;
  • часник (порошок) -1 ч. л.;
  • олія оливкова – 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець чорний – 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. За допомогою овочерізки або спеціального ножа наріжте картоплю тонкими слайсами. Складіть у глибоку миску, посоліть, поперчіть, додайте часниковий порошок, чебрець та розмарин. Полийте оливковою олією і добре перемішайте.
  2. Викладіть дві смужки бекону так, щоб вони були одна на одній.
  3. На бекон викладайте картопляні слайси, щоб вони перекривали один одного. Скочуйте рулон і у вас вийде симпатична картопляна троянда.
  4. Кожну таку трояндочку встановіть у форми для маленьких кексів. Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 50 хвилин.
  5. Дістаньте із духовки, посипте натертим пармезаном і відправте знову запікатися на 5-10 хвилин, сир повинен розплавитися.

Закуска з картоплі та бекону "Картопляні троянди" готова. Подавайте гарячою! До такої закуски відмінно підійде універсальний грибний соус.

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