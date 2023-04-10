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Копеечная выпечка порадует детей: рецепт ленивых ватрушек в бубликах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ватрушки из бубликов
Ватрушки из бубликов. Фото prostoway

Готовьте быстро и вкусно

Своя выпечка в любом случае вкуснее и полезнее. Но что делать, если очеться чего-нибудь вкусненького, а времени нет совсем?

На помощь приходит эти ленивые ватрушки по рецепту Prostoway. Ленивыми они называются потому, что не приходится возиться с тестом — это огромная экономия времени. Идеальное блюдо для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не имеет времени, чтобы ее приготовить.

Как приготовить ленивые ватрушки в баранках

Ингредиенты:

  • 350 г баранок;
  • 400 мл молока;
  • 400 мл воды;
  • 300 г кисломолочного творога;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 1,5л. сахара;
  • 2 яйца.

Способ приготовления:

  1. Смешайте молоко с водой и залейте баранки. Оставьте их на 1 час, чтобы хорошо размякли.
  2. Тем временем смешайте творог, сахар, яйца и ванильный сахар. Взбейте массу блендером. Мягкие баранки выложите на противень, застеленный пергаментом.
  3. Внутрь каждого положите по полчайной ложки сырковой массы, которую вы приготовили.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте баранки запекаться в течение 20-25 минут.
  5. Ваши баранки-ватрушки готовы. Достаньте их из духовки, подождите, чтобы остыли.

Особенно вкусны ваши ватрушки будут с любимым какао.

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#Рецепт #Десерт #Ватрушки