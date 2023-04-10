Копеечная выпечка порадует детей: рецепт ленивых ватрушек в бубликах
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Готовьте быстро и вкусно
Своя выпечка в любом случае вкуснее и полезнее. Но что делать, если очеться чего-нибудь вкусненького, а времени нет совсем?
На помощь приходит эти ленивые ватрушки по рецепту Prostoway. Ленивыми они называются потому, что не приходится возиться с тестом — это огромная экономия времени. Идеальное блюдо для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не имеет времени, чтобы ее приготовить.
Как приготовить ленивые ватрушки в баранках
Ингредиенты:
- 350 г баранок;
- 400 мл молока;
- 400 мл воды;
- 300 г кисломолочного творога;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 1,5л. сахара;
- 2 яйца.
Способ приготовления:
- Смешайте молоко с водой и залейте баранки. Оставьте их на 1 час, чтобы хорошо размякли.
- Тем временем смешайте творог, сахар, яйца и ванильный сахар. Взбейте массу блендером. Мягкие баранки выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Внутрь каждого положите по полчайной ложки сырковой массы, которую вы приготовили.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте баранки запекаться в течение 20-25 минут.
- Ваши баранки-ватрушки готовы. Достаньте их из духовки, подождите, чтобы остыли.
Особенно вкусны ваши ватрушки будут с любимым какао.