Копеечная выпечка порадует детей: рецепт ленивых ватрушек в бубликах

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Своя выпечка в любом случае вкуснее и полезнее. Но что делать, если очеться чего-нибудь вкусненького, а времени нет совсем?

На помощь приходит эти ленивые ватрушки по рецепту Prostoway. Ленивыми они называются потому, что не приходится возиться с тестом — это огромная экономия времени. Идеальное блюдо для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не имеет времени, чтобы ее приготовить.

Как приготовить ленивые ватрушки в баранках

Ингредиенты:

350 г баранок;

400 мл молока;

400 мл воды;

300 г кисломолочного творога;

1 пакетик ванильного сахара;

1,5л. сахара;

2 яйца.

Способ приготовления:

Смешайте молоко с водой и залейте баранки. Оставьте их на 1 час, чтобы хорошо размякли. Тем временем смешайте творог, сахар, яйца и ванильный сахар. Взбейте массу блендером. Мягкие баранки выложите на противень, застеленный пергаментом. Внутрь каждого положите по полчайной ложки сырковой массы, которую вы приготовили. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте баранки запекаться в течение 20-25 минут. Ваши баранки-ватрушки готовы. Достаньте их из духовки, подождите, чтобы остыли.

Особенно вкусны ваши ватрушки будут с любимым какао.