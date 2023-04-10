Копієчна випічка порадує дітей: рецепт лінивих ватрушок у бубликах
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Готуйте швидко та смачно
Своя випічка в будь-якому випадку смачніша і корисніша. Але що робити, якщо очетися чогось смачненького, а часу немає зовсім?
На допомогу приходить ці ледачі ватрушки за рецептом Prostoway. Ліниві вони називаються тому, що не доводиться возитися з тестом — це величезна економія часу. Ідеальна страва для тих, хто любить домашню випічку, але не має часу її приготувати.
Як приготувати ледачі ватрушки в бубликах
Інгредієнти:
- 350 г бубликів;
- 400 мл молока;
- 400 мл води;
- 300 г кисломолочного сиру;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 1,5л. цукру;
- 2 яйця.
Спосіб приготування:
- Змішайте молоко з водою і залийте бублики. Залишіть їх на 1 годину, щоб добре розм’якли.
- Тим часом змішайте сир, цукор, яйця та ванільний цукор. Збийте масу блендером. М’які бублики викладете на лист, застелений пергаментом.
- Всередину кожного покладіть по пів чайної ложки сиркової маси, яку ви приготували.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте бублики запікатися протягом 20-25 хвилин.
- Ваші бублики-ватрушки готові. Дістаньте їх із духовки, зачекайте, щоб охолонули.
Особливо смачні ваші ватрушки будуть із коханим какао.