Копієчна випічка порадує дітей: рецепт лінивих ватрушок у бубликах

Готуйте швидко та смачно

Своя випічка в будь-якому випадку смачніша і корисніша. Але що робити, якщо очетися чогось смачненького, а часу немає зовсім?

На допомогу приходить ці ледачі ватрушки за рецептом Prostoway. Ліниві вони називаються тому, що не доводиться возитися з тестом — це величезна економія часу. Ідеальна страва для тих, хто любить домашню випічку, але не має часу її приготувати.

Як приготувати ледачі ватрушки в бубликах

Інгредієнти:

350 г бубликів;

400 мл молока;

400 мл води;

300 г кисломолочного сиру;

1 пакетик ванільного цукру;

1,5л. цукру;

2 яйця.

Спосіб приготування:

Змішайте молоко з водою і залийте бублики. Залишіть їх на 1 годину, щоб добре розм’якли. Тим часом змішайте сир, цукор, яйця та ванільний цукор. Збийте масу блендером. М’які бублики викладете на лист, застелений пергаментом. Всередину кожного покладіть по пів чайної ложки сиркової маси, яку ви приготували. Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте бублики запікатися протягом 20-25 хвилин. Ваші бублики-ватрушки готові. Дістаньте їх із духовки, зачекайте, щоб охолонули.

Особливо смачні ваші ватрушки будуть із коханим какао.