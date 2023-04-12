Завтрак не хуже ресторанного: рецепт потрясающих банановых оладий

Такой завтрак — одно удовольствие

Завтрак – важный прием пищи, который нельзя пропускать. Хочется, чтобы он был натуральным, вкусным и питательным. Отличная идея для семейного завтрака — необычные оладьи.

Приготовленное по рецепту Shuba.life банановые оладьи получаются хрустящими, но невероятно нежными. Такой завтрак не займет у вас много времени, но при этом доставит массу удовольствия, пользы и энергии.

Как приготовить банановые оладьи

Ингредиенты на 3 порции:

бананы — 1 шт.;

мука пшеничная — 300 г;

кефир — 1 стакан;

яйца — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

сахар ванильный — 10 г;

разрыхлитель — 12 г;

масло сливочное — 20 г;

масло подсолнечное — 4 ст. л.

Способ приготовления:

В миску просейте муку с разрыхлителем, добавьте ванильный сахар, перемешайте. Почистите бананы, порежьте кусочками. В отдельной посуде взбейте блендером яйца с сахаром и размягченным сливочным маслом. Добавьте кефир и кусочки бананов, сбивайте до однородности. Соедините муку и банановую массу, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Наберите тесто столовой ложкой и выложите в сковороду, формируя оладьи. Жарьте с двух сторон до румяности.

Подавайте банановые оладьи с медом или джемом. А если хотите получить ударную дозу пользы — кушайте их с арахисовой пастой.