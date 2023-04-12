Завтрак не хуже ресторанного: рецепт потрясающих банановых оладий
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Такой завтрак — одно удовольствие
Завтрак – важный прием пищи, который нельзя пропускать. Хочется, чтобы он был натуральным, вкусным и питательным. Отличная идея для семейного завтрака — необычные оладьи.
Приготовленное по рецепту Shuba.life банановые оладьи получаются хрустящими, но невероятно нежными. Такой завтрак не займет у вас много времени, но при этом доставит массу удовольствия, пользы и энергии.
Как приготовить банановые оладьи
Ингредиенты на 3 порции:
- бананы — 1 шт.;
- мука пшеничная — 300 г;
- кефир — 1 стакан;
- яйца — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- сахар ванильный — 10 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- масло сливочное — 20 г;
- масло подсолнечное — 4 ст. л.
Способ приготовления:
- В миску просейте муку с разрыхлителем, добавьте ванильный сахар, перемешайте.
- Почистите бананы, порежьте кусочками.
- В отдельной посуде взбейте блендером яйца с сахаром и размягченным сливочным маслом. Добавьте кефир и кусочки бананов, сбивайте до однородности.
- Соедините муку и банановую массу, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Наберите тесто столовой ложкой и выложите в сковороду, формируя оладьи. Жарьте с двух сторон до румяности.
Подавайте банановые оладьи с медом или джемом. А если хотите получить ударную дозу пользы — кушайте их с арахисовой пастой.