Сніданок не гірший за ресторанний: рецепт приголомшливих бананових оладок

Такий сніданок – одне задоволення

Сніданок — важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Хочеться, щоб він був натуральним, смачним та поживним. Відмінна ідея для сімейного сніданку – незвичайні оладки.

Приготовлене за рецептом Shuba.life бананові оладки виходять хрусткими, але неймовірно ніжними. Такий сніданок не займе у вас багато часу, але при цьому принесе масу задоволення, користі та енергії.

Як приготувати бананові оладки

Інгредієнти на 3 порції:

банани — 1 шт.;

борошно пшеничне — 300 г;

кефір — 1 склянка;

яйця — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

цукор ванільний — 10 г;

розпушувач — 12 г;

масло вершкове — 20 г;

олія соняшникова — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

У миску просійте борошно з розпушувачем, додайте ванільний цукор, перемішайте. Почистьте банани, поріжте шматочками. В окремому посуді збийте блендером яйця з цукром і розм’якшеним вершковим маслом. Додайте кефір та шматочки бананів, збивайте до однорідності. З’єднайте борошно та бананову масу, добре перемішайте, щоб не було грудочок. Розігрійте сковороду з олією. Наберіть тісто столовою ложкою і викладіть у сковороду, формуючи оладки. Смажте з двох боків до рум’яності.

Подавайте бананові оладки з медом чи джемом. А якщо хочете отримати ударну дозу користі — їжте їх з арахісової пастою.