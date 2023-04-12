Сніданок не гірший за ресторанний: рецепт приголомшливих бананових оладок
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Такий сніданок – одне задоволення
Сніданок — важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Хочеться, щоб він був натуральним, смачним та поживним. Відмінна ідея для сімейного сніданку – незвичайні оладки.
Приготовлене за рецептом Shuba.life бананові оладки виходять хрусткими, але неймовірно ніжними. Такий сніданок не займе у вас багато часу, але при цьому принесе масу задоволення, користі та енергії.
Як приготувати бананові оладки
Інгредієнти на 3 порції:
- банани — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 300 г;
- кефір — 1 склянка;
- яйця — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- цукор ванільний — 10 г;
- розпушувач — 12 г;
- масло вершкове — 20 г;
- олія соняшникова — 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- У миску просійте борошно з розпушувачем, додайте ванільний цукор, перемішайте.
- Почистьте банани, поріжте шматочками.
- В окремому посуді збийте блендером яйця з цукром і розм’якшеним вершковим маслом. Додайте кефір та шматочки бананів, збивайте до однорідності.
- З’єднайте борошно та бананову масу, добре перемішайте, щоб не було грудочок.
- Розігрійте сковороду з олією. Наберіть тісто столовою ложкою і викладіть у сковороду, формуючи оладки. Смажте з двох боків до рум’яності.
Подавайте бананові оладки з медом чи джемом. А якщо хочете отримати ударну дозу користі — їжте їх з арахісової пастою.