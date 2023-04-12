Станет хитом праздничного стола: рецепт потрясающего салата "Арбузная долька"

С такой подачей блюдо станет королем любого стола

Если вам надоели классические салаты, обратите свое внимание на "Арбузную дольку". Своим внешним видом он похож на яркий, сочный кусочек арбуза, а его вкус заставит приходить гостей к вам снова и снова.

По рецепту Сooktips.com.ua начинка салата зависит от вашего вкуса и фантазии. Но вот с подачей придется повозиться — слои блюда необходимо выложить в форме полумесяца.

Как приготовить салат "Арбузная долька"

Ингредиенты:

куриная грудка — 350 г;

твердый сыр — 180 г;

огурец – две штуки;

яйцо куриное – три штуки;

помидор – две штуки;

репчатый лук – одна штука;

уксус — две чайные ложки;

маслины – пять штук;

сахар, соль, майонез – по вкусу.

Способ приготовления:

Проварить грудку в солоноватой воде 20 минут. Выключить огонь, курицу оставить остывать в кастрюле. Яйца также сварить и очистить от скорлупы. Нашинковать и замариновать лук – для этого смешать в равных пропорциях уксус с кипятком, добавить одну чайную ложку сахара. Необходимо залить этим составом лук и накрыть емкость крышкой. Порезать охлажденное филе на мелкие кубики, а яйца и творог натереть на большой терке. Огурец также перетереть на терке, посолить, а после обязательно откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Маслины перерезать на четыре части. Помидор покрошить соломкой, предварительно удалив из них водянистую сердцевину. Выложить слои в форме арбузной дольки в следующем порядке: курица и майонез, маринованный лук, яйцо и майонез, творог и майонез. По наружному краю салата аккуратно уложить огурец, чтобы походило на кожицу арбуза. Затем сформировать "мякоть" из порезанного помидора, пытаясь заполнить им все белые пробелы горки. Маслинами сымитировать арбузные семечки. Для большей схожести разделить зеленую и красную части блюда по дорожке из тертого сыра.

Кстати, если вам захотелось поразить своих гостей, можно приготовить мясной паштет "Павлиний глаз". Наравне с "Арбузной долькой" блюда станут хитами стола.