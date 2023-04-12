Стане хітом святкового столу: рецепт приголомшливого салату "Кавунова скибка"

З такою подачею страва стане королем будь-якого столу

Якщо вам набридли класичні салати, зверніть свою увагу на "Кавунову скибка". Своїм зовнішнім виглядом він схожий на яскравий соковитий шматочок кавуна, а його смак змусить приходити гостей до вас знову і знову.

За рецептом Сooktips.com.ua начинка салату залежить від вашого смаку та фантазії. Але з подачею доведеться повозитися — шари страви необхідно викласти у формі півмісяця.

Як приготувати салат "Кавунова скибка"

Інгредієнти:

куряча грудка — 350 г;

твердий сир — 180 г;

огірок – дві штуки;

яйце куряче — три штуки;

помідор – дві штуки;

цибуля – одна штука;

оцет — дві чайні ложки;

маслини – п’ять штук;

цукор, сіль, майонез – до смаку.

Спосіб приготування:

Проварити грудку в солонуватій воді 20 хвилин. Вимкнути вогонь, курку залишити остигати в каструлі. Яйця також зварити та очистити від шкарлупи. Нашаткувати та замаринувати цибулю — для цього змішати в рівних пропорціях оцет з окропом, додати одну чайну ложку цукру. Необхідно залити цим складом цибулю та накрити місткість кришкою. Порізати охолоджене філе на дрібні кубики, а яйця і сир натерти на великій тертці. Огірок також перетерти на тертці, посолити, а потім обов’язково відкинути на сито, щоб зійшла зайва рідина. Маслини перерізати на чотири частини. Помідор покришити соломкою, попередньо видаливши з них рідку серцевину. Викласти шари у формі кавунової часточки у такому порядку: курка та майонез, маринована цибуля, яйце та майонез, сир та майонез. По зовнішньому краю салату акуратно укласти огірок, щоб було схоже на шкірку кавуна. Потім сформувати "м'якуш" із порізаного помідора, намагаючись заповнити їм усі білі прогалини гірки. Маслинами зімітувати кавунове насіння. Для більшої схожості розділити зелену та червону частини страви на доріжці з тертого сиру.

До речі, якщо вам захотілося вразити своїх гостей, можна приготувати м’ясний паштет "Павлине око". Нарівні з "Кавуновою скибкою" страви стануть хітами столу.