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Гості здивуються, що у страві немає риби: приголомшливий салат із "морськими" нотками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Крабовий салат із буряком
Крабовий салат із буряком. Фото shkola-zhyttia.com.ua

У цьому салаті чудово "подружилися" крабові палички та курка

Найрізноманітніша категорія кулінарних страв – салати. Незважаючи на те, що їх безліч, чи не щодня з’являються нові й нові рецепти.

Сьогодні приготуємо дуже оригінальний салат за рецептом "Школи життя". Крабові палички та копчена курка поєднуються і надають йому приголомшливий і незрівнянний смак. До речі, саме завдяки цьому може здатися, що в салаті є риба.

Як приготувати салат з крабовими паличками та буряком.

Інгредієнти

  • крабові палички – 150 г;
  • морква варена – 1 шт.;
  • сир – 150 г;
  • буряк варений – 1 шт;
  • копчена куряча грудка – 150 г;
  • майонез;
  • сіль;
  • рожевий виноград.

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо дрібно крабові палички та викладаємо їх у салатник.
  2. Ріжемо дрібно моркву, сир та буряк і додаємо до крабових паличок.
  3. Наприкінці кладемо копчену курячу грудку — вона допомагає збагатити смак достатньо крабових паличок і надати їм аромат дорогої рибки.
  4. Потім заправляємо салат майонезом, перчимо, солимо до смаку.
  5. За бажанням можна прикрасити салат половинками винограду, очищеного від кісточок – він додасть салату додатковий пікантний смак.

Якщо не хочете купувати майонез, можна зробити його самому. На смак він точно не поступиться магазинному, але набагато корисніше.

Теги:
#Рецепт #Салат #Крабові палички #Готуємо вдома