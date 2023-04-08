Гості здивуються, що у страві немає риби: приголомшливий салат із "морськими" нотками
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У цьому салаті чудово "подружилися" крабові палички та курка
Найрізноманітніша категорія кулінарних страв – салати. Незважаючи на те, що їх безліч, чи не щодня з’являються нові й нові рецепти.
Сьогодні приготуємо дуже оригінальний салат за рецептом "Школи життя". Крабові палички та копчена курка поєднуються і надають йому приголомшливий і незрівнянний смак. До речі, саме завдяки цьому може здатися, що в салаті є риба.
Як приготувати салат з крабовими паличками та буряком.
Інгредієнти
- крабові палички – 150 г;
- морква варена – 1 шт.;
- сир – 150 г;
- буряк варений – 1 шт;
- копчена куряча грудка – 150 г;
- майонез;
- сіль;
- рожевий виноград.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо дрібно крабові палички та викладаємо їх у салатник.
- Ріжемо дрібно моркву, сир та буряк і додаємо до крабових паличок.
- Наприкінці кладемо копчену курячу грудку — вона допомагає збагатити смак достатньо крабових паличок і надати їм аромат дорогої рибки.
- Потім заправляємо салат майонезом, перчимо, солимо до смаку.
- За бажанням можна прикрасити салат половинками винограду, очищеного від кісточок – він додасть салату додатковий пікантний смак.
Якщо не хочете купувати майонез, можна зробити його самому. На смак він точно не поступиться магазинному, але набагато корисніше.