Гості здивуються, що у страві немає риби: приголомшливий салат із "морськими" нотками

У цьому салаті чудово "подружилися" крабові палички та курка

Найрізноманітніша категорія кулінарних страв – салати. Незважаючи на те, що їх безліч, чи не щодня з’являються нові й нові рецепти.

Сьогодні приготуємо дуже оригінальний салат за рецептом "Школи життя". Крабові палички та копчена курка поєднуються і надають йому приголомшливий і незрівнянний смак. До речі, саме завдяки цьому може здатися, що в салаті є риба.

Як приготувати салат з крабовими паличками та буряком.

Інгредієнти

крабові палички – 150 г;

морква варена – 1 шт.;

сир – 150 г;

буряк варений – 1 шт;

копчена куряча грудка – 150 г;

майонез;

сіль;

рожевий виноград.

Спосіб приготування:

Нарізаємо дрібно крабові палички та викладаємо їх у салатник. Ріжемо дрібно моркву, сир та буряк і додаємо до крабових паличок. Наприкінці кладемо копчену курячу грудку — вона допомагає збагатити смак достатньо крабових паличок і надати їм аромат дорогої рибки. Потім заправляємо салат майонезом, перчимо, солимо до смаку. За бажанням можна прикрасити салат половинками винограду, очищеного від кісточок – він додасть салату додатковий пікантний смак.

Якщо не хочете купувати майонез, можна зробити його самому. На смак він точно не поступиться магазинному, але набагато корисніше.