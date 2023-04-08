Гости удивятся, что в блюде нет рыбы: потрясающий салат с "морскими" нотками
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В этом салате прекрасно "подружились" крабовые палочки и курица
Самая разнообразная категория кулинарных блюд — салаты. Несмотря на то, что их великое множество, чуть ли не каждый день появляются все новые и новые рецепты.
Сегодня приготовим очень оригинальный салат по рецепту "Школи життя". Крабовые палочки и копченая курица сочетаютсяи придают ему потрясающий и несравнимый вкус. Кстати, именно благодаря этому может показаться, что в салате присутствует рыба.
Как приготовить салат с крабовыми палочками и со свеклой
Ингридиенты
- крабовые палочки – 150 г;
- морковь вареная – 1 шт.;
- сыр – 150 г;
- свекла вареная – 1 шт;
- копченая куриная грудка – 150 г;
- майонез;
- соль;
- виноград розовый.
Способ приготовления:
- Нарезаем мелко крабовые палочки и выкладываем их в салатник.
- Режем мелко морковь, сыр и свеклу и добавляем к крабовым палочкам.
- В конце кладем копченую куриную грудку — она помогает обогатить вкус достаточно крабовых палочек и придать им аромат дорогой рыбки.
- Затем заправляем салат майонезом, перчим, солим по вкусу.
- По желанию можно украсить салат половинками винограда, очищенного от косточек — он придаст салату дополнительный пикантный вкус.
Если не хотите покупать майонез, можно сделать его самому. По вкусу он точно не уступит магазинному, но гораздо полезней.