Гости удивятся, что в блюде нет рыбы: потрясающий салат с "морскими" нотками

В этом салате прекрасно "подружились" крабовые палочки и курица

Самая разнообразная категория кулинарных блюд — салаты. Несмотря на то, что их великое множество, чуть ли не каждый день появляются все новые и новые рецепты.

Сегодня приготовим очень оригинальный салат по рецепту "Школи життя". Крабовые палочки и копченая курица сочетаютсяи придают ему потрясающий и несравнимый вкус. Кстати, именно благодаря этому может показаться, что в салате присутствует рыба.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и со свеклой

Ингридиенты

крабовые палочки – 150 г;

морковь вареная – 1 шт.;

сыр – 150 г;

свекла вареная – 1 шт;

копченая куриная грудка – 150 г;

майонез;

соль;

виноград розовый.

Способ приготовления:

Нарезаем мелко крабовые палочки и выкладываем их в салатник. Режем мелко морковь, сыр и свеклу и добавляем к крабовым палочкам. В конце кладем копченую куриную грудку — она помогает обогатить вкус достаточно крабовых палочек и придать им аромат дорогой рыбки. Затем заправляем салат майонезом, перчим, солим по вкусу. По желанию можно украсить салат половинками винограда, очищенного от косточек — он придаст салату дополнительный пикантный вкус.

Если не хотите покупать майонез, можно сделать его самому. По вкусу он точно не уступит магазинному, но гораздо полезней.