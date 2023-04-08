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Гости удивятся, что в блюде нет рыбы: потрясающий салат с "морскими" нотками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Крабовый салат со свеклой
Крабовый салат со свеклой. Фото shkola-zhyttia.com.ua

В этом салате прекрасно "подружились" крабовые палочки и курица

Самая разнообразная категория кулинарных блюд — салаты. Несмотря на то, что их великое множество, чуть ли не каждый день появляются все новые и новые рецепты.

Сегодня приготовим очень оригинальный салат по рецепту "Школи життя". Крабовые палочки и копченая курица сочетаютсяи придают ему потрясающий и несравнимый вкус. Кстати, именно благодаря этому может показаться, что в салате присутствует рыба.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и со свеклой

Ингридиенты

  • крабовые палочки – 150 г;
  • морковь вареная – 1 шт.;
  • сыр – 150 г;
  • свекла вареная – 1 шт;
  • копченая куриная грудка – 150 г;
  • майонез;
  • соль;
  • виноград розовый.

Способ приготовления:

  1. Нарезаем мелко крабовые палочки и выкладываем их в салатник.
  2. Режем мелко морковь, сыр и свеклу и добавляем к крабовым палочкам.
  3. В конце кладем копченую куриную грудку — она помогает обогатить вкус достаточно крабовых палочек и придать им аромат дорогой рыбки.
  4. Затем заправляем салат майонезом, перчим, солим по вкусу.
  5. По желанию можно украсить салат половинками винограда, очищенного от косточек — он придаст салату дополнительный пикантный вкус.

Если не хотите покупать майонез, можно сделать его самому. По вкусу он точно не уступит магазинному, но гораздо полезней.

Теги:
#Рецепт #Салат #Крабовые палочки #Готовим дома