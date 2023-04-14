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Бюджетная закуска на скорую руку: от такого лукового йогурта все будут в восторге

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Наслаждаемся потрясающей намазкой
Наслаждаемся потрясающей намазкой. Фото prostoway

Всего два ингредиента — и потрясающее блюдо готово!

Даже самое простое блюдо как бутерброд, можно приготовить вкусно и оригинально. И сделать это можно с помощью намазок. Их существует великое множество, но сегодня мы попробуем с вами потрясающую намазку из йогурта из лука.

Такая намазка по рецепту Рrostoway придется по вкусу, прежде всего, любителям лука. Секрет данного рецепта заключает в том, что нужно хорошо обжарить на сковороде нарезанный лук – так, чтобы он стал немного карамельным — благодаря этому готовый соус будет иметь нежный вкус. Приготовление такой закуски не потребует от вас особых знаний и умений и не займет слишком много времени.

Как приготовить закуску из йогурта и лука

Ингредиенты

  • лук – 3 шт.;
  • йогурт — 120 г;
  • соль, перец;
  • паприка;
  • лимонный сок;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте полукольцами или кубиками. Обжарьте на растительном масле. Чтобы лук был закарамелизирован, можно добавить немного сахара.
  2. Теперь выложите лук в йогурт. Посолите его. Приправьте черным молотым перцем и паприкой. Добавьте лимонного сока.
  3. Просто нанесите получившуюся смесь на тосты. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно нарезать лук и не расплакаться. Нехитрые трюки превратят готовку еды в истинное удовольствие.

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#Рецепт #Йогурт #Лук #Готовим дома #намазка