Бюджетная закуска на скорую руку: от такого лукового йогурта все будут в восторге
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Всего два ингредиента — и потрясающее блюдо готово!
Даже самое простое блюдо как бутерброд, можно приготовить вкусно и оригинально. И сделать это можно с помощью намазок. Их существует великое множество, но сегодня мы попробуем с вами потрясающую намазку из йогурта из лука.
Такая намазка по рецепту Рrostoway придется по вкусу, прежде всего, любителям лука. Секрет данного рецепта заключает в том, что нужно хорошо обжарить на сковороде нарезанный лук – так, чтобы он стал немного карамельным — благодаря этому готовый соус будет иметь нежный вкус. Приготовление такой закуски не потребует от вас особых знаний и умений и не займет слишком много времени.
Как приготовить закуску из йогурта и лука
Ингредиенты
- лук – 3 шт.;
- йогурт — 120 г;
- соль, перец;
- паприка;
- лимонный сок;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Лук нарежьте полукольцами или кубиками. Обжарьте на растительном масле. Чтобы лук был закарамелизирован, можно добавить немного сахара.
- Теперь выложите лук в йогурт. Посолите его. Приправьте черным молотым перцем и паприкой. Добавьте лимонного сока.
- Просто нанесите получившуюся смесь на тосты. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно нарезать лук и не расплакаться. Нехитрые трюки превратят готовку еды в истинное удовольствие.