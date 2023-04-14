Бюджетная закуска на скорую руку: от такого лукового йогурта все будут в восторге

Всего два ингредиента — и потрясающее блюдо готово!

Даже самое простое блюдо как бутерброд, можно приготовить вкусно и оригинально. И сделать это можно с помощью намазок. Их существует великое множество, но сегодня мы попробуем с вами потрясающую намазку из йогурта из лука.

Такая намазка по рецепту Рrostoway придется по вкусу, прежде всего, любителям лука. Секрет данного рецепта заключает в том, что нужно хорошо обжарить на сковороде нарезанный лук – так, чтобы он стал немного карамельным — благодаря этому готовый соус будет иметь нежный вкус. Приготовление такой закуски не потребует от вас особых знаний и умений и не займет слишком много времени.

Как приготовить закуску из йогурта и лука

Ингредиенты

лук – 3 шт.;

йогурт — 120 г;

соль, перец;

паприка;

лимонный сок;

растительное масло.

Способ приготовления:

Лук нарежьте полукольцами или кубиками. Обжарьте на растительном масле. Чтобы лук был закарамелизирован, можно добавить немного сахара. Теперь выложите лук в йогурт. Посолите его. Приправьте черным молотым перцем и паприкой. Добавьте лимонного сока. Просто нанесите получившуюся смесь на тосты. Приятного аппетита!

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