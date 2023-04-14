Бюджетна закуска нашвидкуруч: від такого цибульного йогурту всі будуть у захваті

Всього два інгредієнти — і приголомшливе блюдо готове!

Навіть найпростішу страву - бутерброд - можна приготувати смачно та оригінально. І зробити це можна за допомогою намазок. Їх існує безліч, але сьогодні ми спробуємо з вами приголомшливу намазку з йогурту з цибулі.

Така намазка за рецептом Рrostoway сподобається, перш за все, любителям цибулі. Секрет даного рецепту полягає в тому, що потрібно добре обсмажити на сковороді нарізану цибулю – так, щоб вона стала трохи карамельною – завдяки цьому готовий соус матиме ніжний смак. Приготування такої закуски не вимагатиме від вас особливих знань та умінь і не займе надто багато часу.

Як приготувати закуску з йогурту та цибулі.

Інгредієнти:

йогурт — 120 г;

сіль перець;

паприка;

лимонний сік;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Цибулю наріжте півкільцями або кубиками. Обсмажте на олії. Щоб цибуля була закарамелізована, можна додати трохи цукру. Тепер викладіть цибулю у йогурт. Посоліть його. Приправте чорним меленим перцем та паприкою. Додайте також лимонний сік. Нанесіть суміш, що вийшла, на тости. Смачного!

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