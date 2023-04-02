Ріжемо цибулю без сліз: лайфхаки досвідченого кухаря

Жодних сліз під час готування!

Цибулю воістину можна назвати королем овочевої держави. У будь-якій кухні світу він головний. Складно собі уявити страву, де б не фігурувала цибуля. Однак у нього є неприємна властивість — цибуля змушує нас плакати.

Чи можна щось зробити? Smak поділився кількома лайфхаками досвідченого кухаря, як не дозволити цибулі доводити нас до сліз.

Як нарізати цибулю без сліз

Головне в цьому питанні — вибирати солодкі сорти цибулі, адже вони не такі "сльозогінні". Взагалі цибуля доводить нас до сліз своїми летючими речовинами. Існують два дієві способи вберегти очі та ніс від їхньої дії.

Спосіб перший. Необхідно використовувати гострий ніж і нарізати цибулю швидко. Бажано на якийсь час інструмент і сам лук охолодити, помістивши в холодильник або під струмінь холодної води. Під час роботи цибулину та ніж періодично слід занурювати у воду з тією ж метою. У такий спосіб ви зведете до мінімуму утворення парів ефірних олій.

Другий спосіб — необхідно знизити кількість їдких речовин, що вже виділилися. Це можливо за допомогою витяжки чи вентиляції повітря. Якщо це недоступно, можна при нарізанні овочів трохи дмухати на нього.

Як ще не дозволити цибулі довести нас до сліз — посипати овоч і обробну дошку сіллю. Частина масел, що виділилися, вступить з нею в реакцію і таким чином знизиться вміст парів масла в повітрі.

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