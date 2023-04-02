Режем лук без слез: лайфхаки опытного повара

Никаких слез во время готовки!

Лук поистине можно назвать королем овощного государства. В любой кухне мира — он главный. Сложно себе вообразить блюдо, где бы не фигурировал лук. Однако у него есть пренепреятнейшее свойство — лук заставляет нас плакать.

Возможно ли что-то сделать? Smak поделился несколькими лайфхаками опытного повара, как не разрешить луку доводить нас до слез.

Как нарезать лук без слез

Главное в этом вопросе — выбирать сладкие сорта лука, ведь они не такие "слезоточивые". Вообще лук доводит нас до слез своими летучими веществами. Существуют два действенных способа уберечь глаза и нос от их действия.

Способ первый. Необходимо использовать острый нож и нарезать лук быстро. Желательно на время инструмент и сам лук охладить, поместив их в холодильник или под струю холодной воды. Во время работы луковицу и нож периодически следует погружать в воду с той же целью. Таким способом вы сведете к минимуму образование паров эфирных масел.

Второй способ — необходимо снизить количество уже выделившихся едких веществ. Это возможно при помощи вытяжки или вентиляции воздуха. Если это недоступно, можно при нарезке овоща слегка дуть на него.

Как еще не разрешить луку довести нас до слез — посыпать овощ и разделочную доску солью. Часть выделившихся масел вступит с ней в реакцию и таким образом снизится содержание паров масла в воздухе.

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