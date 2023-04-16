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Без него не обойдется ни один праздник: рецепт шоколадного пирога без яиц и молока

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шоколадный пирог без яиц и молока
Шоколадный пирог без яиц и молока. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Вкусно и быстро!

После тяжелого трудового дня нет ничего лучше, чем выпить чая с домашней выпечкой? А если дома нет яиц и молока, можно ли приготовить что-то вкусненькое?

Сегодня мы поэкспериментируем вместе со "Школою життя" и попробуем приготовить пирог без молочны продуктов и яиц. Несмотря на это, выпечка получается невероятно мягкой и очень вкусной. А глазурь сделает пирог еще вкуснее.

Как приготовить шоколадный пирог без молока и яиц

Ингредиенты:

  • какао-порошок – 3 ст.л.;
  • вода – 250 мл;
  • сок лимона – 1 ст.л;
  • сахар – 150 гр
  • подсолнечное масло – 50 мл;
  • соль – 1/3 ч. л.;
  • мука – 220 г;
  • ванилин – 1 пачка;
  • разрыхлитель – 2 ч.л.

Для глазури:

  1. сахар – 1 ст.л.;
  2. вода кипяток – 4 ст.л.;
  3. какао-порошок – 2 ст.л.;
  4. подсолнечное масло – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Муку смешиваем с какао, добавляем сахар, ванилин, соль и перемешиваем.
  2. В тесто добавляем лимонный сок, сливочное масло, воду и перемешиваем миксером или венчиком. Тесто готово.
  3. Берем нужную форму для кекса, переливаем тесто. Ставим в духовку и выпекаем при 180 градусах.
  4. Готовим глазурь. В сотейник наливаем кипяток, добавляем сахар и перемешиваем до его растворения. Добавляем 1 ч.л. растительного масла и 2 ст.л. какао порошка, перемешиваем и ставим на огонь. Как начнут появляться первые пузыри — снимаем глазурь с огня.
  5. Достаем готовый кекс, вынимаем из формы. Поливаем глазурью и украшаем по желанию.

Если не хотите возиться с выпечкой, можно сделать необычный десерт из ряженки. Это идеально для тех, кто считает калории.

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