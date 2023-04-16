Без него не обойдется ни один праздник: рецепт шоколадного пирога без яиц и молока

Вкусно и быстро!

После тяжелого трудового дня нет ничего лучше, чем выпить чая с домашней выпечкой? А если дома нет яиц и молока, можно ли приготовить что-то вкусненькое?

Сегодня мы поэкспериментируем вместе со "Школою життя" и попробуем приготовить пирог без молочны продуктов и яиц. Несмотря на это, выпечка получается невероятно мягкой и очень вкусной. А глазурь сделает пирог еще вкуснее.

Как приготовить шоколадный пирог без молока и яиц

Ингредиенты:

какао-порошок – 3 ст.л.;

вода – 250 мл;

сок лимона – 1 ст.л;

сахар – 150 гр

подсолнечное масло – 50 мл;

соль – 1/3 ч. л.;

мука – 220 г;

ванилин – 1 пачка;

разрыхлитель – 2 ч.л.

Для глазури:

сахар – 1 ст.л.; вода кипяток – 4 ст.л.; какао-порошок – 2 ст.л.; подсолнечное масло – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Муку смешиваем с какао, добавляем сахар, ванилин, соль и перемешиваем. В тесто добавляем лимонный сок, сливочное масло, воду и перемешиваем миксером или венчиком. Тесто готово. Берем нужную форму для кекса, переливаем тесто. Ставим в духовку и выпекаем при 180 градусах. Готовим глазурь. В сотейник наливаем кипяток, добавляем сахар и перемешиваем до его растворения. Добавляем 1 ч.л. растительного масла и 2 ст.л. какао порошка, перемешиваем и ставим на огонь. Как начнут появляться первые пузыри — снимаем глазурь с огня. Достаем готовый кекс, вынимаем из формы. Поливаем глазурью и украшаем по желанию.

Если не хотите возиться с выпечкой, можно сделать необычный десерт из ряженки. Это идеально для тех, кто считает калории.