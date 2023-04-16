Без него не обойдется ни один праздник: рецепт шоколадного пирога без яиц и молока
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Вкусно и быстро!
После тяжелого трудового дня нет ничего лучше, чем выпить чая с домашней выпечкой? А если дома нет яиц и молока, можно ли приготовить что-то вкусненькое?
Сегодня мы поэкспериментируем вместе со "Школою життя" и попробуем приготовить пирог без молочны продуктов и яиц. Несмотря на это, выпечка получается невероятно мягкой и очень вкусной. А глазурь сделает пирог еще вкуснее.
Как приготовить шоколадный пирог без молока и яиц
Ингредиенты:
- какао-порошок – 3 ст.л.;
- вода – 250 мл;
- сок лимона – 1 ст.л;
- сахар – 150 гр
- подсолнечное масло – 50 мл;
- соль – 1/3 ч. л.;
- мука – 220 г;
- ванилин – 1 пачка;
- разрыхлитель – 2 ч.л.
Для глазури:
- сахар – 1 ст.л.;
- вода кипяток – 4 ст.л.;
- какао-порошок – 2 ст.л.;
- подсолнечное масло – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Муку смешиваем с какао, добавляем сахар, ванилин, соль и перемешиваем.
- В тесто добавляем лимонный сок, сливочное масло, воду и перемешиваем миксером или венчиком. Тесто готово.
- Берем нужную форму для кекса, переливаем тесто. Ставим в духовку и выпекаем при 180 градусах.
- Готовим глазурь. В сотейник наливаем кипяток, добавляем сахар и перемешиваем до его растворения. Добавляем 1 ч.л. растительного масла и 2 ст.л. какао порошка, перемешиваем и ставим на огонь. Как начнут появляться первые пузыри — снимаем глазурь с огня.
- Достаем готовый кекс, вынимаем из формы. Поливаем глазурью и украшаем по желанию.
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