Без нього не обійдеться жодне свято: рецепт шоколадного пирога без яєць та молока
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Смачно та швидко!
Після важкого трудового дня немає нічого кращого, ніж випити чаю з домашньою випічкою ? А якщо вдома немає яєць і молока, чи можна приготувати щось смачненьке?
Сьогодні ми поекспериментуємо разом зі "Школою життя" та спробуємо приготувати пиріг без молочних продуктів та яєць. Незважаючи на це, випічка виходить неймовірно м’якою та дуже смачною. А глазур зробить пиріг ще смачнішим.
Як приготувати шоколадний пиріг без молока та яєць.
Інгредієнти:
- какао-порошок – 3 ст.
- вода – 250 мл;
- сік лимона – 1 ст.;
- цукор – 150 гр;
- соняшникова олія – 50 мл;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- борошно — 220 г;
- ванілін – 1 пачка;
- розпушувач – 2 ч.л.
Для глазурі:
- цукор – 1 ст.;
- вода окріп – 4 ст.л.;
- какао-порошок – 2 ст.;
- соняшникова олія – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Борошно змішуємо з какао, додаємо цукор, ванілін, сіль і перемішуємо.
- У тісто додаємо лимонний сік, вершкове масло, воду і перемішуємо міксером або вінчиком. Тісто готове.
- Беремо необхідну форму для кексу, переливаємо тісто. Ставимо в духовку і випікаємо на 180 градусів.
- Готуємо глазур. У сотейник наливаємо окріп, додаємо цукор і перемішуємо до його розчинення. Додаємо 1 ч.л. рослинної олії та 2 ст.л. какао-порошку, перемішуємо та ставимо на вогонь. Як почнуть з’являтися перші бульбашки – знімаємо глазур із вогню.
- Дістаємо готовий кекс, виймаємо із форми. Поливаємо глазур’ю та прикрашаємо за бажанням.
Якщо не хочете возитися з випічкою, можна зробити незвичайний десерт із ряжанки. Це ідеально для тих, хто рахує калорії.