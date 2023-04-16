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Без нього не обійдеться жодне свято: рецепт шоколадного пирога без яєць та молока

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шокалдний пиріг без яєць та молока
Шокалдний пиріг без яєць та молока. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Смачно та швидко!

Після важкого трудового дня немає нічого кращого, ніж випити чаю з домашньою випічкою ? А якщо вдома немає яєць і молока, чи можна приготувати щось смачненьке?

Сьогодні ми поекспериментуємо разом зі "Школою життя" та спробуємо приготувати пиріг без молочних продуктів та яєць. Незважаючи на це, випічка виходить неймовірно м’якою та дуже смачною. А глазур зробить пиріг ще смачнішим.

Як приготувати шоколадний пиріг без молока та яєць.

Інгредієнти:

  • какао-порошок – 3 ст.
  • вода – 250 мл;
  • сік лимона – 1 ст.;
  • цукор – 150 гр;
  • соняшникова олія – 50 мл;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • борошно — 220 г;
  • ванілін – 1 пачка;
  • розпушувач – 2 ч.л.

Для глазурі:

  1. цукор – 1 ст.;
  2. вода окріп – 4 ст.л.;
  3. какао-порошок – 2 ст.;
  4. соняшникова олія – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Борошно змішуємо з какао, додаємо цукор, ванілін, сіль і перемішуємо.
  2. У тісто додаємо лимонний сік, вершкове масло, воду і перемішуємо міксером або вінчиком. Тісто готове.
  3. Беремо необхідну форму для кексу, переливаємо тісто. Ставимо в духовку і випікаємо на 180 градусів.
  4. Готуємо глазур. У сотейник наливаємо окріп, додаємо цукор і перемішуємо до його розчинення. Додаємо 1 ч.л. рослинної олії та 2 ст.л. какао-порошку, перемішуємо та ставимо на вогонь. Як почнуть з’являтися перші бульбашки – знімаємо глазур із вогню.
  5. Дістаємо готовий кекс, виймаємо із форми. Поливаємо глазур’ю та прикрашаємо за бажанням.

Якщо не хочете возитися з випічкою, можна зробити незвичайний десерт із ряжанки. Це ідеально для тих, хто рахує калорії.

Теги:
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