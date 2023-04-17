Сытный салат "Пятиминутка": очень вкусное блюдо на скорую руку
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Гости будут в восторге от простого салата
Если вы уже пробовали нежный салат с сардинами, и он пришелся вам по вкусу, обязательно приготовьте еще одну интересную закуску. В составе тоже есть консервированная рыба, но особую пикантность добавляют маринованные огурчики.
Этот салат просто и быстро готовится — только попробуйте, и будете готовить на каждое застолье. Рецептом поделились на портале "Колежанка".
Ингредиенты:
- Консервированная рыба по вкусу (в масле) – 1 банка
- картофель отварной – 2 шт
- морковь отварная – 1 шт
- лук красный – 1 шт
- яйца вареные – 3 шт
- огурцы маринованные (или квашеные) — 2 шт
- для заправки – сметана, майонез, натуральный йогурт
- соль и перец по вкусу
- немного сыра и зелени для украшения
Способ приготовления:
- Заранее отваренный картофель, морковь и яйца натираем на крупной терке. Рыбу мнем вилкой. Лук и огурцы мелко крошим.
- Салат выкладывается слоями. При необходимости каждый слой солим, перчим и добавляем заправку по выбору.
- На картофель выкладываем рыбу, на нее – покрошенный лук. Сверху огурцы, яйца и морковь. Верхний слой тоже смазываем заправкой.
По желанию украшаем все тертым сыром (можно без него обойтись) и зеленью. Если решите приготовить этот салат с майонезом, то можно приготовить его дома.