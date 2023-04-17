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Ситний салат "П’ятихвилинка": дуже смачна страва нашвидкуруч

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий салат стане окрасою столу
Такий салат стане окрасою столу. Фото tastydish.net

Гості будуть в захваті від простого салату

Якщо ви вже пробували ніжний салат з сардинами, і він прийшовся вам до смаку, обов’язково приготуйте ще одну цікаву закуску. У складі теж є консервована риба, але особливої пікантності додають мариновані огірочки.

Цей салат просто та швидко готується — лише спробуйте, і будете готувати на кожне застілля. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".

Інгредієнти:

  • Консервована риба за смаком (в олії) – 1 банка
  • картопля відварна – 2 шт
  • морква відварна – 1 шт
  • цибуля червона – 1 шт
  • яйця варені – 3 шт
  • огірки мариновані (або квашені) -2 шт.
  • для заправки – сметана, майонез, натуральний йогурт
  • сіль і перець за смаком
  • трохи сиру і зелені для прикраси

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь відварені картоплю, моркву і яйця натираємо на крупній тертці. Рибу мнемо виделкою. Цибулю та огірки дрібно кришимо.
  2. Салат викладається шарами. За потреби кожен шар солимо, перчимо і додаємо заправку на вибір.
  3. На картоплю викладаємо рибу, на неї — покришену цибулю. Зверху огірки, яйця та морква. Верхній шар теж змащуємо заправкою.

За бажанням прикрашаємо все тертим сиром (можна без нього обійтися) і зеленню. Якщо вирішите готувати цей салат з майонезом, то можна приготувати його вдома.

Теги:
#Рецепт #Салат #Сардина