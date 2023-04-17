Ситний салат "П’ятихвилинка": дуже смачна страва нашвидкуруч
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Гості будуть в захваті від простого салату
Якщо ви вже пробували ніжний салат з сардинами, і він прийшовся вам до смаку, обов’язково приготуйте ще одну цікаву закуску. У складі теж є консервована риба, але особливої пікантності додають мариновані огірочки.
Цей салат просто та швидко готується — лише спробуйте, і будете готувати на кожне застілля. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".
Інгредієнти:
- Консервована риба за смаком (в олії) – 1 банка
- картопля відварна – 2 шт
- морква відварна – 1 шт
- цибуля червона – 1 шт
- яйця варені – 3 шт
- огірки мариновані (або квашені) -2 шт.
- для заправки – сметана, майонез, натуральний йогурт
- сіль і перець за смаком
- трохи сиру і зелені для прикраси
Спосіб приготування:
- Заздалегідь відварені картоплю, моркву і яйця натираємо на крупній тертці. Рибу мнемо виделкою. Цибулю та огірки дрібно кришимо.
- Салат викладається шарами. За потреби кожен шар солимо, перчимо і додаємо заправку на вибір.
- На картоплю викладаємо рибу, на неї — покришену цибулю. Зверху огірки, яйця та морква. Верхній шар теж змащуємо заправкою.
За бажанням прикрашаємо все тертим сиром (можна без нього обійтися) і зеленню. Якщо вирішите готувати цей салат з майонезом, то можна приготувати його вдома.