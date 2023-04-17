О классической шубе и не вспомните: как стильно приготовить "бабушкин" салат
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Цветные шарики не только вкусные, но и имеют эффектно выглядят
Если вы фанат классического салата "Селедка под шубой", то эта закуска вам понравится. Вкусная и ничем не уступает оригиналу, но выглядит лучше на столе и готовится проще.
Легкая закуска на праздничный стол подается в виде цветных шаров. Рецептом поделились на портал и bit.ua.
Ингредиенты:
- филе слабосоленой сельди;
- 150 г отварной моркови;
- 150 г отварной свеклы;
- 3 куриных яйца, сваренных вкрутую;
- 130 г твердого сыра;
- 25 г мелко рубленых грецких орехов;
- укроп по собственному вкусу.
Способ приготовления:
- Отваренную свеклу чистим и натираем на средней терке. Добавляем два измельченных в крошку желтка. Зубчик чеснока пропускаем через пресс или натираем на мелкой терке.
- Также натираем на мелкой терке твердый сыр. Добавляем 30 г майонеза и тщательно перемешиваем массу до однородности.
- В отдельной миске смешиваем отваренную и натертую морковь, 50 г тертого сыра, измельченный зубчик чеснока, 25 г рубленых грецких орехов и 30 г майонеза. Вымешиваем до однородности.
- Далее формируем шарики с начинкой из сельди. Набираем по одной столовой ложке каждой из масс и формируем из них лепешки. В центр каждой лепешки выкладываем кусочки филе сельди. Скатываем в шарики.
- Половину морковных шариков обваливаем в крохе желтка, а половину свекловичных – в натертом сыре.
Такая закуска на праздничный стол удивит гостей краской и вкусами. Просто как аппетитные рулетики из бекона и куриной печени.