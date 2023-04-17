Про класичну шубу і не згадаєте: як стильно приготувати "бабусин" салат
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Кольорові кульки не тільки смачні, а ще й мають ефектний вигляд
Якщо ви фанат класичного салату "Оселедець під шубою", то ця закуска вам сподобається. Смачна та нічим не поступається оригіналу, але має кращий вигляд на столі та й готується простіше.
Легка закуска на святковий стіл подається у вигляді кольорових кульок. Рецептом поділились на порталі bit.ua.
Інгредієнти:
- філе слабосоленого оселедця;
- 150 г відвареної моркви;
- 150 г відвареного буряка;
- 3 курячі яйця, зварених круто;
- 130 г твердого сиру;
- 25 г дрібно рубаних волоських горіхів;
- кріп на власний смак.
Спосіб приготування:
- Відварені буряки чистимо і натираємо на середній тертці. Додаємо два подрібнені в крихту жовтки. Зубчик часнику пропускаємо через прес або натираємо на дрібній тертці.
- Також натираємо на дрібній тертці твердий сир. Додаємо 30 г майонезу та ретельно перемішуємо масу до однорідності.
- В окремій мисці змішуємо відварену та натерту моркву, 50 г тертого сиру, подрібнений зубчик часнику, 25 г рубаних волоських горіхів і 30 г майонезу. Вимішуємо до однорідності.
- Далі формуємо кульки з начинкою з оселедця. Набираємо по одній столовій ложці кожної з мас і формуємо з них коржики. У центр кожного коржика викладаємо шматочки філе оселедця. Скочуємо в кульки.
- Половину морквяних кульок обвалюємо в крихті жовтка, а половину бурякових – у натертому сирі.
Така закуска на святковий стіл здивує гостей грою фарб та смаків. Просто як апетитні рулетики з бекону й курячої печінки.