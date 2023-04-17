Про класичну шубу і не згадаєте: як стильно приготувати "бабусин" салат

Кольорові кульки не тільки смачні, а ще й мають ефектний вигляд

Якщо ви фанат класичного салату "Оселедець під шубою", то ця закуска вам сподобається. Смачна та нічим не поступається оригіналу, але має кращий вигляд на столі та й готується простіше.

Легка закуска на святковий стіл подається у вигляді кольорових кульок. Рецептом поділились на порталі bit.ua.

Інгредієнти:

філе слабосоленого оселедця;

150 г відвареної моркви;

150 г відвареного буряка;

3 курячі яйця, зварених круто;

130 г твердого сиру;

25 г дрібно рубаних волоських горіхів;

кріп на власний смак.

Спосіб приготування:

Відварені буряки чистимо і натираємо на середній тертці. Додаємо два подрібнені в крихту жовтки. Зубчик часнику пропускаємо через прес або натираємо на дрібній тертці. Також натираємо на дрібній тертці твердий сир. Додаємо 30 г майонезу та ретельно перемішуємо масу до однорідності. В окремій мисці змішуємо відварену та натерту моркву, 50 г тертого сиру, подрібнений зубчик часнику, 25 г рубаних волоських горіхів і 30 г майонезу. Вимішуємо до однорідності. Далі формуємо кульки з начинкою з оселедця. Набираємо по одній столовій ложці кожної з мас і формуємо з них коржики. У центр кожного коржика викладаємо шматочки філе оселедця. Скочуємо в кульки. Половину морквяних кульок обвалюємо в крихті жовтка, а половину бурякових – у натертому сирі.

Така закуска на святковий стіл здивує гостей грою фарб та смаків. Просто як апетитні рулетики з бекону й курячої печінки.