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Про класичну шубу і не згадаєте: як стильно приготувати "бабусин" салат

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Красива і незвична закуска стане окрасою столу
Красива і незвична закуска стане окрасою столу. Фото ТСН

Кольорові кульки не тільки смачні, а ще й мають ефектний вигляд

Якщо ви фанат класичного салату "Оселедець під шубою", то ця закуска вам сподобається. Смачна та нічим не поступається оригіналу, але має кращий вигляд на столі та й готується простіше.

Легка закуска на святковий стіл подається у вигляді кольорових кульок. Рецептом поділились на порталі bit.ua.

Інгредієнти:

  • філе слабосоленого оселедця;
  • 150 г відвареної моркви;
  • 150 г відвареного буряка;
  • 3 курячі яйця, зварених круто;
  • 130 г твердого сиру;
  • 25 г дрібно рубаних волоських горіхів;
  • кріп на власний смак.

Спосіб приготування:

  1. Відварені буряки чистимо і натираємо на середній тертці. Додаємо два подрібнені в крихту жовтки. Зубчик часнику пропускаємо через прес або натираємо на дрібній тертці.
  2. Також натираємо на дрібній тертці твердий сир. Додаємо 30 г майонезу та ретельно перемішуємо масу до однорідності.
  3. В окремій мисці змішуємо відварену та натерту моркву, 50 г тертого сиру, подрібнений зубчик часнику, 25 г рубаних волоських горіхів і 30 г майонезу. Вимішуємо до однорідності.
  4. Далі формуємо кульки з начинкою з оселедця. Набираємо по одній столовій ложці кожної з мас і формуємо з них коржики. У центр кожного коржика викладаємо шматочки філе оселедця. Скочуємо в кульки.
  5. Половину морквяних кульок обвалюємо в крихті жовтка, а половину бурякових – у натертому сирі.

Така закуска на святковий стіл здивує гостей грою фарб та смаків. Просто як апетитні рулетики з бекону й курячої печінки.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Святковий рецепт