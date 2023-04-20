Пять минут и три ингредиента: гости будут ходить к вам ради этого салата
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Простой и очень быстрый рецепт салата
Праздничные салаты – отдельная страница кулинарии. Если классические закуски с крабовыми палочками, куда обычно крошят вареные яйца, вам надоели, попробуйте этот простой салат.
Тем более, что кроме заправки, он требует всего трех продуктов. Рецептом поделились на портале trserial.net.ua.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 250 г (пачка)
- сыр – 200 г (любой, что вам нравится)
- помидор — 2 шт
- по желанию чеснок — 1 зубчик
- майонез — 2 столовые ложки
Способ приготовления:
- Крабовые палочки очищаем от плёнки и нарезаем кубиками. Крупными кусочками нарезаем помидоры. Если у них много жидкости, то ее следует слить и вырезать влажную сердцевину, если же мясистые помидоры, то оставьте сердцевину. Кубиками нарезаем творог.
- Пропускаем чеснок через пресс или перетираем его с солью. В отдельной емкости смешиваем его с майонезом. При желании добавляем соль и перец тоже в майонез, так они лучше размешаются. Смешиваем ингредиенты с заправкой.
Этот салат следует подавать и есть сразу. Кстати, майонез для него можно приготовить своими силами.