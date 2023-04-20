П’ять хвилин і три інгредієнти: гості будуть ходити до вас заради цього салату

Простий та дуже швидкий рецепт салату

Святкові салати — окрема сторінка кулінарії. Якщо класичні закуски з крабовими паличками, куди зазвичай кришать варені яйця, вам набридли, спробуйте цей простий салат.

Тим паче, що, окрім заправки, він вимагає всього трьох продуктів. Рецептом поділились на порталі trserial.net.ua.

Інгредієнти:

крабові палички — 250 г (пачка)

сир — 200 г (будь-який, що вам подобається)

помідор — 2 шт

за бажанням часник — 1 зубчик

майонез — 2 столові ложки

Спосіб приготування:

Крабові палички очищаємо від плівки та нарізаємо кубиками. Крупними шматочками нарізаємо помідори. Якщо в них багато рідини, то її варто злити і вирізати вологу серцевину, якщо ж помідори м’ясисті, то залишіть серцевину. Кубиками нарізаємо сир. Пропускаємо часник через прес або перетираємо його з сіллю. В окремій ємності змішуємо його з майонезом. При бажанні додаємо сіль та перець — теж в майонез, так вони краще розмішаються. Змішуємо інгредієнти з заправкою.

Цей салат варто подавати і їсти одразу. До речі, майонез для нього можна приготувати самотужки.