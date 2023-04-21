Вы не пробовали ничего лучше: рецепт пышных картофельных пончиков
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Вы даже не представляли, что блюдо из картофеля может быть таким!
Картофель является основной частью рациона многих людей. Сегодня мы готовим картошку по-французски, по-селянски, в сметане, печем ее и жарим. Но если надоели эти блюда, предлагаем сделать картофельные пончики.
Это легкая в приготовлении воздушная закуска по рецепту Рixelinform, от которой невозможно оторваться. Именно картофель придает тесту нежность, пышность и приятный желтый цвет.
Как приготовить картофельные пончики
Ингредиенты:
- картофель – 600 г;
- соль – 1,5 ч. л.;
- сухие дрожжи – 2 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- мука – 500 г;
- вода – 50 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- масло – 1 л.
Способ приготовления:
- Картошку очистить, отварить и сделать пюре. Необходимо оставить 180 мл воды, в которой варился картофель.
- Смешать дрожжи с сахаром, солью, 1 ст. л. муки и теплой водой, оставить на 10 мин.
- Добавить в пюре все ингредиенты, дрожжевую смесь и влить картофельный отвар. Замесить тесто, накрыть пищевой пленкой и убрать в теплое место на час.
- Из теста сформировать шарики размером с грецкий орех. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить на среднем огне пончики по 4-5 минут с каждой стороны.
Готовое блюдо подают на стол со сметаной, зеленью или любимым соусом. Приятного аппетита!