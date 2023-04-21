Укр

Вы не пробовали ничего лучше: рецепт пышных картофельных пончиков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Если надоел обычный картофель, приготовьте из него пончики
Если надоел обычный картофель, приготовьте из него пончики. Фото jisty.com.ua

Вы даже не представляли, что блюдо из картофеля может быть таким!

Картофель является основной частью рациона многих людей. Сегодня мы готовим картошку по-французски, по-селянски, в сметане, печем ее и жарим. Но если надоели эти блюда, предлагаем сделать картофельные пончики.

Это легкая в приготовлении воздушная закуска по рецепту Рixelinform, от которой невозможно оторваться. Именно картофель придает тесту нежность, пышность и приятный желтый цвет.

Как приготовить картофельные пончики

Ингредиенты:

  • картофель – 600 г;
  • соль – 1,5 ч. л.;
  • сухие дрожжи – 2 ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • мука – 500 г;
  • вода – 50 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • масло – 1 л.

Способ приготовления:

  1. Картошку очистить, отварить и сделать пюре. Необходимо оставить 180 мл воды, в которой варился картофель.
  2. Смешать дрожжи с сахаром, солью, 1 ст. л. муки и теплой водой, оставить на 10 мин.
  3. Добавить в пюре все ингредиенты, дрожжевую смесь и влить картофельный отвар. Замесить тесто, накрыть пищевой пленкой и убрать в теплое место на час.
  4. Из теста сформировать шарики размером с грецкий орех. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить на среднем огне пончики по 4-5 минут с каждой стороны.

Готовое блюдо подают на стол со сметаной, зеленью или любимым соусом. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Картофель #Готовим дома