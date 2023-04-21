Вы не пробовали ничего лучше: рецепт пышных картофельных пончиков

Вы даже не представляли, что блюдо из картофеля может быть таким!

Картофель является основной частью рациона многих людей. Сегодня мы готовим картошку по-французски, по-селянски, в сметане, печем ее и жарим. Но если надоели эти блюда, предлагаем сделать картофельные пончики.

Это легкая в приготовлении воздушная закуска по рецепту Рixelinform, от которой невозможно оторваться. Именно картофель придает тесту нежность, пышность и приятный желтый цвет.

Как приготовить картофельные пончики

Ингредиенты:

картофель – 600 г;

соль – 1,5 ч. л.;

сухие дрожжи – 2 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

мука – 500 г;

вода – 50 мл;

яйцо – 1 шт.;

масло – 1 л.

Способ приготовления:

Картошку очистить, отварить и сделать пюре. Необходимо оставить 180 мл воды, в которой варился картофель. Смешать дрожжи с сахаром, солью, 1 ст. л. муки и теплой водой, оставить на 10 мин. Добавить в пюре все ингредиенты, дрожжевую смесь и влить картофельный отвар. Замесить тесто, накрыть пищевой пленкой и убрать в теплое место на час. Из теста сформировать шарики размером с грецкий орех. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить на среднем огне пончики по 4-5 минут с каждой стороны.

Готовое блюдо подают на стол со сметаной, зеленью или любимым соусом. Приятного аппетита!