Ви не пробували нічого кращого: рецепт пишних картопляних пончиків

Ви навіть не уявляли, що страва з картоплі може бути такою!

Картопля є основною частиною раціону багатьох людей. Сьогодні ми готуємо картоплю французькою, по-селянськи, в сметані, печемо її та смажимо. Але якщо набридли ці страви, пропонуємо зробити картопляні пончики.

Це легка в приготуванні закуска за рецептом Рixelinform, від якої неможливо відірватися. Саме картопля надає тісту ніжність, пишність та приємний жовтий колір.

Як приготувати картопляні пончики

Інгредієнти:

картопля – 600 г;

сіль — 1,5 ч. л.;

сухі дріжджі – 2 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

борошно — 500 г;

вода – 50 мл;

яйце – 1 шт.;

олія – 1 л.

Спосіб приготування:

Картоплю очистити, відварити та зробити пюре. Необхідно залишити 180 мл води, в якій варилася картопля. Змішати дріжджі із цукром, сіллю, 1 ст. л. борошна та теплою водою, залишити на 10 хв. Додати в пюре всі інгредієнти, дріжджову суміш та влити картопляний відвар. Замісити тісто, накрити харчовою плівкою та прибрати у тепле місце на годину. З тіста сформувати кульки розміром із волоський горіх. Розігріти сковороду з рослинною олією та обсмажити на середньому вогні пончики по 4-5 хвилин з кожного боку.

Готову страву подають на стіл зі сметаною, зеленню чи улюбленим соусом. Смачного!