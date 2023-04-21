Ви не пробували нічого кращого: рецепт пишних картопляних пончиків
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Ви навіть не уявляли, що страва з картоплі може бути такою!
Картопля є основною частиною раціону багатьох людей. Сьогодні ми готуємо картоплю французькою, по-селянськи, в сметані, печемо її та смажимо. Але якщо набридли ці страви, пропонуємо зробити картопляні пончики.
Це легка в приготуванні закуска за рецептом Рixelinform, від якої неможливо відірватися. Саме картопля надає тісту ніжність, пишність та приємний жовтий колір.
Як приготувати картопляні пончики
Інгредієнти:
- картопля – 600 г;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- сухі дріжджі – 2 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- борошно — 500 г;
- вода – 50 мл;
- яйце – 1 шт.;
- олія – 1 л.
Спосіб приготування:
- Картоплю очистити, відварити та зробити пюре. Необхідно залишити 180 мл води, в якій варилася картопля.
- Змішати дріжджі із цукром, сіллю, 1 ст. л. борошна та теплою водою, залишити на 10 хв.
- Додати в пюре всі інгредієнти, дріжджову суміш та влити картопляний відвар. Замісити тісто, накрити харчовою плівкою та прибрати у тепле місце на годину.
- З тіста сформувати кульки розміром із волоський горіх. Розігріти сковороду з рослинною олією та обсмажити на середньому вогні пончики по 4-5 хвилин з кожного боку.
Готову страву подають на стіл зі сметаною, зеленню чи улюбленим соусом. Смачного!