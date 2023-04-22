Никаких яиц и муки: как приготовить потрясающее овсяное печенье с бананами и сухофруктами

Всего четыре ингредиента — и шикарный десерт готов

Овсяное печенье — это тот редкий случай, когда в продукте полноценно сочетаются вкус и польза. Такое тесто не требует яиц – оно и без такой добавки после выпечки прекрасно держит форму и даже оказывается более сухим и рассыпчатым.

Такой рецепт Сook.net.ua очень популярен среди борющихся с лишним весом. В нем нет не только яиц, но и муки, жиров, сахара, зато присутствуют бананы и сухофрукты. Добавка банана и сухофруктов не только обеспечивает сладковатый вкус, но обогащает выпечку полезными микроэлементами.

Как приготовить овсяное печенье без яиц с бананами и сухофруктами

Ингредиенты:

бананы – 200 г;

овсяные хлопья – 150 г;

изюм (курага, чернослив) — 100 г;

ароматизатор — ванилин.

Способ приготовления:

Бананы необходимо очистить, размять вилкой или измельчить в блендере. В банановую кашицу всыпать овсяные хлопья, добавить ароматизатор и щепотку соли, перемешать, прикрыть пищевой пленкой и оставить на полчаса. Сухофрукты промыть, ошпарить кипятком. У изюма удалить плодоножки. Курагу и чернослив порезать на кусочки размером с изюм. К набухшей массе добавить сухофрукты, хорошо вымесить, чтобы наполнитель распределился по всему тесту равномерно. Противень застелить пергаментом или силиконовым ковриком. Сформовать печенье, выложить на противень и выпекать при температуре 180 м 20-25 минут до зарумянивания.

Из овсянки можно приготовить вкуснейшую запеканку. Рецепт настолько прост, что с ним справится любой, но результат — потрясающий.