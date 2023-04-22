Ніяких яєць та борошна: як приготувати приголомшливе вівсяне печиво з бананами та сухофруктами
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Всього чотири інгредієнти — і шикарний десерт готовий
Вівсяне печиво — це рідкісний випадок, коли в продукті повноцінно поєднуються смак і користь. Таке тісто не вимагає яєць – воно і без такої добавки після випікання чудово тримає форму і навіть виявляється більш сухим та розсипчастим.
Такий рецепт Сook.net.ua дуже популярний серед тих, хто бореться із зайвою вагою. У ньому немає не тільки яєць, а й муки, жирів, цукру, зате присутні банани та сухофрукти. Добавка банана та сухофруктів не тільки забезпечує солодкуватий смак, але і збагачує випічку корисними мікроелементами.
Як приготувати вівсяне печиво без яєць з бананами та сухофруктами.
Інгредієнти:
- банани – 200 г;
- вівсяні пластівці – 150 г;
- родзинки (курага, чорнослив) — 100 г;
- ароматизатор — ванілін.
Спосіб приготування:
- Банани необхідно очистити, розім’яти вилкою або подрібнити у блендері.
- У бананову кашку всипати вівсяні пластівці, додати ароматизатор і дрібку солі, перемішати, прикрити харчовою плівкою і залишити на півгодини.
- Сухофрукти промити, ошпарити окропом. У родзинок видалити плодоніжки. Курагу та чорнослив порізати на шматочки розміром із родзинки.
- До набряклої маси додати сухофрукти, добре вимісити, щоб наповнювач розподілився по всьому тесту рівномірно.
- Деко застелити пергаментом або силіконовим килимком.
- Сформувати печиво, викласти на лист і випікати при температурі 180 м 20-25 хвилин до зарум’янювання.
З вівсянки можна приготувати смачну запіканку. Рецепт настільки простий, що з ним впорається будь-який, але результат приголомшливий.