Ніяких яєць та борошна: як приготувати приголомшливе вівсяне печиво з бананами та сухофруктами

Всього чотири інгредієнти — і шикарний десерт готовий

Вівсяне печиво — це рідкісний випадок, коли в продукті повноцінно поєднуються смак і користь. Таке тісто не вимагає яєць – воно і без такої добавки після випікання чудово тримає форму і навіть виявляється більш сухим та розсипчастим.

Такий рецепт Сook.net.ua дуже популярний серед тих, хто бореться із зайвою вагою. У ньому немає не тільки яєць, а й муки, жирів, цукру, зате присутні банани та сухофрукти. Добавка банана та сухофруктів не тільки забезпечує солодкуватий смак, але і збагачує випічку корисними мікроелементами.

Як приготувати вівсяне печиво без яєць з бананами та сухофруктами.

Інгредієнти:

банани – 200 г;

вівсяні пластівці – 150 г;

родзинки (курага, чорнослив) — 100 г;

ароматизатор — ванілін.

Спосіб приготування:

Банани необхідно очистити, розім’яти вилкою або подрібнити у блендері. У бананову кашку всипати вівсяні пластівці, додати ароматизатор і дрібку солі, перемішати, прикрити харчовою плівкою і залишити на півгодини. Сухофрукти промити, ошпарити окропом. У родзинок видалити плодоніжки. Курагу та чорнослив порізати на шматочки розміром із родзинки. До набряклої маси додати сухофрукти, добре вимісити, щоб наповнювач розподілився по всьому тесту рівномірно. Деко застелити пергаментом або силіконовим килимком. Сформувати печиво, викласти на лист і випікати при температурі 180 м 20-25 хвилин до зарум’янювання.

З вівсянки можна приготувати смачну запіканку. Рецепт настільки простий, що з ним впорається будь-який, але результат приголомшливий.