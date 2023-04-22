Добавьте один ингредиент - и вы больше не захотите по-другому: рецепт печени, которая будет прямо таять во рту
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Всего один ингредиент — и блюдо становится неузнаваемым
Блюда из печени, пожалуй, это самые распространенные блюда из мясных субпродуктов. В рецептах этот продукт используют для самых разных целей.
Сегодня мы попробуем приготовить печень так, как не готовили раньше – с яблоками. Это блюдо "Бабусиних рецептів" может стать хорошим дополнением к праздничному столу. Готовится она сравнительно недолго, при этом получается вкусной и сытной.
Как приготовить печень с яблоками
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г;
- куркума – 1 ч. л.;
- яблоки – 3 шт.;
- паприка – 1 ч. л.;
- лук – 3 шт.;
- мука – 100 г;
- соль, черный молотый перец – щепотка.
Способ приготовления:
- Куриную печень необходимо слегка отбить. Очистить от прожилок и пленки, нарезать на небольшие дольки. Посолить, поперчить.
- Яблоки помыть, вырезать средину, нарезать на тонкие кусочки.
- Разогреть сковороду с подсолнечным маслом, обвалять печень в муке и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон.
- Отдельно обжарить в сковороде с маслом яблока, выложить в отдельную посуду.
- Нарезать кольцами лук.
- Слегка обжаренный лук посыпать паприкой и куркумой, перемешать в сковороде. Готовить нужно к мягкому полупрозрачному состоянию.
- В форму для запекания слоями выложить слой яблок, печени и сверху – слой обжаренного лука. Запекать блюдо в духовке за 180 градусов 20 минут.
Перед приготовлением печень необходимо правильно обработать. Такой продукт точно станет идеальным блюдом.