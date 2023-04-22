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Добавьте один ингредиент - и вы больше не захотите по-другому: рецепт печени, которая будет прямо таять во рту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Знакомое блюдо с новыми нотками - печень с яблоками
Знакомое блюдо с новыми нотками - печень с яблоками. Фото babusyni-retsepty

Всего один ингредиент — и блюдо становится неузнаваемым

Блюда из печени, пожалуй, это самые распространенные блюда из мясных субпродуктов. В рецептах этот продукт используют для самых разных целей.

Сегодня мы попробуем приготовить печень так, как не готовили раньше – с яблоками. Это блюдо "Бабусиних рецептів" может стать хорошим дополнением к праздничному столу. Готовится она сравнительно недолго, при этом получается вкусной и сытной.

Как приготовить печень с яблоками

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г;
  • куркума – 1 ч. л.;
  • яблоки – 3 шт.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • лук – 3 шт.;
  • мука – 100 г;
  • соль, черный молотый перец – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Куриную печень необходимо слегка отбить. Очистить от прожилок и пленки, нарезать на небольшие дольки. Посолить, поперчить.
  2. Яблоки помыть, вырезать средину, нарезать на тонкие кусочки.
  3. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом, обвалять печень в муке и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон.
  4. Отдельно обжарить в сковороде с маслом яблока, выложить в отдельную посуду.
  5. Нарезать кольцами лук.
  6. Слегка обжаренный лук посыпать паприкой и куркумой, перемешать в сковороде. Готовить нужно к мягкому полупрозрачному состоянию.
  7. В форму для запекания слоями выложить слой яблок, печени и сверху – слой обжаренного лука. Запекать блюдо в духовке за 180 градусов 20 минут.

Перед приготовлением печень необходимо правильно обработать. Такой продукт точно станет идеальным блюдом.

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