Додайте один інгредієнт — і ви більше не захочете по-іншому: рецепт печінки, яка прямо танутиме в роті
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Всього один інгредієнт — і страва стає невпізнанною
Страви з печінки, мабуть, це найпоширеніші страви з м’ясних субпродуктів. У рецептах цей продукт використовують для різних цілей.
Сьогодні спробуємо приготувати печінку так, як не готували раніше – з яблуками. Ця страва "Бабусиних рецептів" може стати гарним доповненням до святкового столу. Готується вона порівняно недовго, при цьому виходить смачною та ситною.
Як приготувати печінку з яблуками
Інгредієнти:
- куряча печінка – 500 г;
- куркума — 1 ч. л.;
- яблука – 3 шт.;
- паприка — 1 ч. л.;
- цибуля – 3 шт.;
- борошно — 100 г;
- сіль, чорний мелений перець — щіпка.
Спосіб приготування:
- Курячу печінку необхідно злегка відбити. Очистити від прожилок та плівки, нарізати на невеликі часточки. Посолити, поперчити.
- Яблука промити, вирізати середину, нарізати на тонкі шматочки.
- Розігріти сковороду з олією, обваляти печінку в борошні та обсмажити до золотистого кольору з обох боків.
- Окремо обсмажити у сковороді з олією яблука, викласти в окремий посуд.
- Нарізати кільцями цибулю.
- Злегка обсмажену цибулю посипати паприкою та куркумою, перемішати у сковороді. Готувати потрібно до м’якого напівпрозорого стану.
- У форму для запікання шарами викласти шар яблук, печінки та зверху – шар обсмаженої цибулі. Запікати блюдо у духовці за 180 градусів 20 хвилин.
Перед приготуванням печінку необхідно правильно обробити. Такий продукт точно стане ідеальною стравою.