Додайте один інгредієнт — і ви більше не захочете по-іншому: рецепт печінки, яка прямо танутиме в роті

Всього один інгредієнт — і страва стає невпізнанною

Страви з печінки, мабуть, це найпоширеніші страви з м’ясних субпродуктів. У рецептах цей продукт використовують для різних цілей.

Сьогодні спробуємо приготувати печінку так, як не готували раніше – з яблуками. Ця страва "Бабусиних рецептів" може стати гарним доповненням до святкового столу. Готується вона порівняно недовго, при цьому виходить смачною та ситною.

Як приготувати печінку з яблуками

Інгредієнти:

куряча печінка – 500 г;

куркума — 1 ч. л.;

яблука – 3 шт.;

паприка — 1 ч. л.;

цибуля – 3 шт.;

борошно — 100 г;

сіль, чорний мелений перець — щіпка.

Спосіб приготування:

Курячу печінку необхідно злегка відбити. Очистити від прожилок та плівки, нарізати на невеликі часточки. Посолити, поперчити. Яблука промити, вирізати середину, нарізати на тонкі шматочки. Розігріти сковороду з олією, обваляти печінку в борошні та обсмажити до золотистого кольору з обох боків. Окремо обсмажити у сковороді з олією яблука, викласти в окремий посуд. Нарізати кільцями цибулю. Злегка обсмажену цибулю посипати паприкою та куркумою, перемішати у сковороді. Готувати потрібно до м’якого напівпрозорого стану. У форму для запікання шарами викласти шар яблук, печінки та зверху – шар обсмаженої цибулі. Запікати блюдо у духовці за 180 градусів 20 хвилин.

Перед приготуванням печінку необхідно правильно обробити. Такий продукт точно стане ідеальною стравою.