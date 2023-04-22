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Додайте один інгредієнт — і ви більше не захочете по-іншому: рецепт печінки, яка прямо танутиме в роті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Знайома страва з новими нотками – печінка з яблуками
Знайома страва з новими нотками – печінка з яблуками. Фото babusyni-retsepty

Всього один інгредієнт — і страва стає невпізнанною

Страви з печінки, мабуть, це найпоширеніші страви з м’ясних субпродуктів. У рецептах цей продукт використовують для різних цілей.

Сьогодні спробуємо приготувати печінку так, як не готували раніше – з яблуками. Ця страва "Бабусиних рецептів" може стати гарним доповненням до святкового столу. Готується вона порівняно недовго, при цьому виходить смачною та ситною.

Як приготувати печінку з яблуками

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 500 г;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • яблука – 3 шт.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • цибуля – 3 шт.;
  • борошно — 100 г;
  • сіль, чорний мелений перець — щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Курячу печінку необхідно злегка відбити. Очистити від прожилок та плівки, нарізати на невеликі часточки. Посолити, поперчити.
  2. Яблука промити, вирізати середину, нарізати на тонкі шматочки.
  3. Розігріти сковороду з олією, обваляти печінку в борошні та обсмажити до золотистого кольору з обох боків.
  4. Окремо обсмажити у сковороді з олією яблука, викласти в окремий посуд.
  5. Нарізати кільцями цибулю.
  6. Злегка обсмажену цибулю посипати паприкою та куркумою, перемішати у сковороді. Готувати потрібно до м’якого напівпрозорого стану.
  7. У форму для запікання шарами викласти шар яблук, печінки та зверху – шар обсмаженої цибулі. Запікати блюдо у духовці за 180 градусів 20 хвилин.

Перед приготуванням печінку необхідно правильно обробити. Такий продукт точно стане ідеальною стравою.

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