Свиняча і не лише: як обробити печінку перед приготуванням

Чистимо печінку легко

У печінці міститься безліч корисних речовин, макро-і мікроелементів. Її компоненти забезпечують організм необхідними вітамінами. А ще з печінки можна приготувати неймовірно смачні страви.

Розкажемо, як потрібно обробити печінку, щоб будь-яка приготовлена вами страва була неймовірно смачною. У цьому нам допоможе Vona.

Як легко зняти плівку з яловичої печінки

Найпростіше зняти плівку з великого замороженого шматка. Для цього його потрібно добре промити теплою водою або ненадовго покласти в окріп. Через невеликий проміжок часу верхня плівка розтане, а продукт залишиться замороженим. Плівку можна буде легко видалити, просто підчепивши ножем та потягнувши на себе.

Якщо ви використовуєте шматок охолодженої яловичої печінки, необхідно продукт попередньо ошпарити окропом. Потім зробіть невеликий надріз за допомогою гострого ножа, покладіть палець під плівку і акуратно відокремлюйте її, допомагаючи іншими пальцями. Для полегшення процедури можна вмочити пальці в сіль тоді печінка не вислизатиме з рук.

Як зняти плівку зі свинячої печінки

Плівка свинячої печінки менш помітна і знімати її складніше. Проте зробити це потрібно, інакше страва буде зіпсована. Саме через плівку свинина під час приготування стане жорсткою, а якщо ви не приберете ще й жовчні протоки, вони дадуть гіркоту. Обробляти печінку краще наступним чином: розрізати її на дрібні шматочки, обминаючи прожилки, а потім з маленьких шматочків вирізати протоки й зняти плівку.

А що з курячою печінкою

Дуже небагато господарок знімають плівку з курячої печінки — вона тонка і м’яка, та й смак майже не псує. Найчастіше буває досить легко видалити великі судини і жовчні протоки, а саму плівку можна не знімати.

До речі, "Телеграф" уже ділився рецептом неймовірного печінкового паштету. Його м’який смак точно припаде до душі.