Спробуйте приготувати печінку за цим рецептом – і ви більше не захочете по-іншому
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Страва — пальчики оближете
Напевно, ви знаєте, що страви з печінки неймовірно корисні для організму. Але як змусити всіх свійських полюбити цей продукт? Дуже просто – приготувати печінку у сметанно-гірчичному соусі.
Готуватись ця страва за рецептом "Школи життя" дуже просто і з найдоступніших інгредієнтів. Печінка виходить дуже м’якою, із вершковим смаком. Ця страва точно стане фаворитом.
Як приготувати печінку в сметанно-гірчичному соусі.
Інгредієнти:
- печінка куряча – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – за смаком;
- сметана – 2 ст. л.;
- вершкове масло – 30 гр;
- цукор — 1 ч.л.;
- соняшникова олія;
- цукор — щіпка;
- сіль, перець, гірчиця – до смаку.
Спосіб приготування:
- Оброблену курячу печінку залийте окропом.
- У чашу для мультиварки додайте соняшникову олію та вершкове масло.
- Очищену цибулю наріжте тонкими кільцями або півкільцями, відправте смажитися в мультиварку на режимі смаження. За хвилину додайте 1 ч.л. цукру і продовжуйте смажити до м’якості.
- Додайте кілька зубчиків часнику та продовжуйте готувати ще 2 хвилини.
- Коли цибуля має золотистий колір, додайте печінку, обсмажте три хвилини та посоліть.
- Додайте сметану та гірчицю за смаком. Перемішайте, переключіть у режим "гасіння". За потреби додайте кип’ячену воду.
- У мультиварці печінка готується 13 хвилин, на сковороді – 7-10 хвилин.
"Телеграф" раніше розповідав, як правильно обробити печінку. Від цього залежить смак продукту.