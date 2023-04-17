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Спробуйте приготувати печінку за цим рецептом – і ви більше не захочете по-іншому

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Печінка у сметанно-гірчичному соусі
Печінка у сметанно-гірчичному соусі. Фото picantecooking.com

Страва — пальчики оближете

Напевно, ви знаєте, що страви з печінки неймовірно корисні для організму. Але як змусити всіх свійських полюбити цей продукт? Дуже просто – приготувати печінку у сметанно-гірчичному соусі.

Готуватись ця страва за рецептом "Школи життя" дуже просто і з найдоступніших інгредієнтів. Печінка виходить дуже м’якою, із вершковим смаком. Ця страва точно стане фаворитом.

Як приготувати печінку в сметанно-гірчичному соусі.

Інгредієнти:

  • печінка куряча – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – за смаком;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • вершкове масло – 30 гр;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • соняшникова олія;
  • цукор — щіпка;
  • сіль, перець, гірчиця – до смаку.

Спосіб приготування:

  • Оброблену курячу печінку залийте окропом.
  • У чашу для мультиварки додайте соняшникову олію та вершкове масло.
  • Очищену цибулю наріжте тонкими кільцями або півкільцями, відправте смажитися в мультиварку на режимі смаження. За хвилину додайте 1 ч.л. цукру і продовжуйте смажити до м’якості.
  • Додайте кілька зубчиків часнику та продовжуйте готувати ще 2 хвилини.
  • Коли цибуля має золотистий колір, додайте печінку, обсмажте три хвилини та посоліть.
  • Додайте сметану та гірчицю за смаком. Перемішайте, переключіть у режим "гасіння". За потреби додайте кип’ячену воду.
  • У мультиварці печінка готується 13 хвилин, на сковороді – 7-10 хвилин.

"Телеграф" раніше розповідав, як правильно обробити печінку. Від цього залежить смак продукту.

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#Рецепт #Печінка #Готуємо вдома