Спробуйте приготувати печінку за цим рецептом – і ви більше не захочете по-іншому

Страва — пальчики оближете

Напевно, ви знаєте, що страви з печінки неймовірно корисні для організму. Але як змусити всіх свійських полюбити цей продукт? Дуже просто – приготувати печінку у сметанно-гірчичному соусі.

Готуватись ця страва за рецептом "Школи життя" дуже просто і з найдоступніших інгредієнтів. Печінка виходить дуже м’якою, із вершковим смаком. Ця страва точно стане фаворитом.

Як приготувати печінку в сметанно-гірчичному соусі.

Інгредієнти:

печінка куряча – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

часник – за смаком;

сметана – 2 ст. л.;

вершкове масло – 30 гр;

цукор — 1 ч.л.;

соняшникова олія;

цукор — щіпка;

сіль, перець, гірчиця – до смаку.

Спосіб приготування:

Оброблену курячу печінку залийте окропом.

У чашу для мультиварки додайте соняшникову олію та вершкове масло.

Очищену цибулю наріжте тонкими кільцями або півкільцями, відправте смажитися в мультиварку на режимі смаження. За хвилину додайте 1 ч.л. цукру і продовжуйте смажити до м’якості.

Додайте кілька зубчиків часнику та продовжуйте готувати ще 2 хвилини.

Коли цибуля має золотистий колір, додайте печінку, обсмажте три хвилини та посоліть.

Додайте сметану та гірчицю за смаком. Перемішайте, переключіть у режим "гасіння". За потреби додайте кип’ячену воду.

У мультиварці печінка готується 13 хвилин, на сковороді – 7-10 хвилин.

"Телеграф" раніше розповідав, як правильно обробити печінку. Від цього залежить смак продукту.