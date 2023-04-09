Буде вдвічі смачніше: як правильно зачищати курячу печінку

Досить специфічний інгредієнт

З печінки готується безліч апетитних і корисних страв. Якщо вам подобається смак цього продукту, обов’язково спробуйте приготувати печінку у сметанному соусі з часником.

На порталі "Мама.укр" розповіли, як просто і швидко підготувати печінку птиці до мандрівки у страву. Це дуже важливий етап, від якого залежить смак продукту.

Зачищаємо курячу печінку перед готуванням

Деякі кулінари просто промивають її і пускають в хід. Але це не зовсім правильно. Будь-які страви з таким продуктом майже напевно вийдуть несмачними – гіркими, та ще й з волокнами, які важко жувати.

Знімаємо плівку з курячої печінки

Негарні і пружні плівки — перша складність у підготовці субпродукту. Їх необхідно зняти.

Найпростіше знімається некрасива біла плівка зі свіжої печінки — достатньо ошпарити окропом. Можна ще на кілька секунд опустити печінку в каструлю з гарячою водою. Надріжте трохи плівку з одного краю і потягніть на неї.

Позбавляємо печінку від гіркоти

Після того, як зняли плівку, огляньте шматочок з усіх боків на предмет кров’яних згустків. Якщо знайдете, акуратно видаліть. Потім шматочки кладуть на 15-20 хвилин в посудину з холодною підсоленою водою — вона витягне залишки гіркоти. Тепер її можна готувати.

Тепер ви знаєте, як чистити курячу печінку, і точно зумієте її приготувати так смачно, що у гостей аж за вухами лящатиме. Особливо важливо дотримуватись цих правил, готуючи ніжні паштети.