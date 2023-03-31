Свиная и не только: как обработать печень перед приготовлением

Чистим печень легко

В печени содержится огромное количество полезных веществ, макро- и микроэлементов. Ее компоненты снабжают организм необходимыми витаминами. А еще из печени можно приготовить невероятно вкусные блюда.

Расскажем, как необходимо обработать печень, чтобы любое приготовленное вами блюдо было невероятно вкусным. В этом нам поможет Vona.

Как легко снять пленку с говяжьей печени

Проще всего снять пленочку с большого замороженного куска. Для этого его нужно хорошо промыть теплой водой или ненадолго положить в кипяток. Через небольшой промежуток времени верхняя пленка растает, а сам продукт останется замороженным. Пленку можно будет легко удалить, просто подцепив ножом и потянув на себя.

Если же вы используете кусок охлажденной говяжьей печени, необходимо продукт предварительно ошпарить кипятком. Затем сделайте небольшой надрез с помощью острого ножа, положите большой палец под пленку и аккуратно отделяйте ее, помогая другими пальцами. Для облегчения процедуры можно обмакнуть пальцы в соль — тогда печень не будет ускользать из рук.

Как снять пленку со свиной печени

Пленка свиной печени менее заметна и снимать ее сложнее. Тем не менее сделать это нужно, иначе блюдо будет испорчено. Именно из-за пленки свинина во время приготовления станет жесткой, а если вы не уберете еще и желчные протоки, они дадут горечь. Обрабатывать печенку лучше следующим образом: разрезать ее на мелкие кусочки, обходя прожилки, а затем с маленьких кусочков вырезать протоки и снять пленку.

А что с куриной печенью

Очень немногие хозяйки снимают пленку с куриной печени — она тонкая и мягкая, да и вкус почти не портит. В большинстве случаев бывает достаточно просто удалить обширные сосуды и желчные протоки, а саму пленку можно не снимать.

Кстати, "Телеграф" уже делился рецептом невероятного печеночного паштета. Его мягкий вкус точно придется по душе.