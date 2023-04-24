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Успеете приготовить, пока близкие будут умываться: рецепт невероятного греческого пирога на скорую руку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Греческий пирог можно приготовить быстро
Греческий пирог можно приготовить быстро. Фото jisty.com.ua

Никаких незнакомых продуктов — все, что нужно, есть под рукой

Сегодня мы попытаемся приготовить быструю версию греческого соленого пирога с сыром. В Греции не существует одного аутентичного рецепта – кто-то его готовит с сыром фета или пармезаном, а кому-то нравится добавлять кисломолочный творог.

Если вы хотите разнообразить вкус и придать блюду пикантности, добавьте сыр с голубой плесенью, фету, твердую моцареллу или крем-сыр, овощи, мясо или грибы. Если вы ждете гостей, "Їсти" рекомендует приготовить 2 порции теста и добавить туда разную начинку — так вы получите 2 вкусных пирога быстро и дешево.

Как приготовить грецкий пирог

Ингредиенты:

  • 100 г длиннозернистого риса;
  • 250 г творога;
  • 1/2 б кукурузы;
  • 10 маслин;
  • 4 шт. маринованных огурцов;
  • 8 ст. л. муки;
  • 4 ст. л. молока;
  • 1 яйцо;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 1/2 ч. л. соды;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварить рис, слить воду и охладить.
  2. Нарезать оливки и маринованные огурцы, сыр натереть на терке.
  3. Смешать молоко, яйца и оливковое масло, добавить в просеянную муку с содой и солью. Замешать жидкое тесто – его консистенция должна напоминать сметану.
  4. К тесту добавить оливки, огурцы и кукурузу, отварной рис и сыр. Все перемешать и залить в заранее смазанную форму для выпечки.
  5. Отправить греческий пирог в духовку на 20 минут при 180 °С.

Кстати, рассол из маслин при приготовлении пирога не сливайте. Он улучшит вкус ваших первых блюд.

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