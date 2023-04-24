Успеете приготовить, пока близкие будут умываться: рецепт невероятного греческого пирога на скорую руку

Никаких незнакомых продуктов — все, что нужно, есть под рукой

Сегодня мы попытаемся приготовить быструю версию греческого соленого пирога с сыром. В Греции не существует одного аутентичного рецепта – кто-то его готовит с сыром фета или пармезаном, а кому-то нравится добавлять кисломолочный творог.

Если вы хотите разнообразить вкус и придать блюду пикантности, добавьте сыр с голубой плесенью, фету, твердую моцареллу или крем-сыр, овощи, мясо или грибы. Если вы ждете гостей, "Їсти" рекомендует приготовить 2 порции теста и добавить туда разную начинку — так вы получите 2 вкусных пирога быстро и дешево.

Как приготовить грецкий пирог

Ингредиенты:

100 г длиннозернистого риса;

250 г творога;

1/2 б кукурузы;

10 маслин;

4 шт. маринованных огурцов;

8 ст. л. муки;

4 ст. л. молока;

1 яйцо;

3 ст. л. оливкового масла;

1/2 ч. л. соды;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить рис, слить воду и охладить. Нарезать оливки и маринованные огурцы, сыр натереть на терке. Смешать молоко, яйца и оливковое масло, добавить в просеянную муку с содой и солью. Замешать жидкое тесто – его консистенция должна напоминать сметану. К тесту добавить оливки, огурцы и кукурузу, отварной рис и сыр. Все перемешать и залить в заранее смазанную форму для выпечки. Отправить греческий пирог в духовку на 20 минут при 180 °С.

Кстати, рассол из маслин при приготовлении пирога не сливайте. Он улучшит вкус ваших первых блюд.