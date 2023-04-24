Успеете приготовить, пока близкие будут умываться: рецепт невероятного греческого пирога на скорую руку
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Никаких незнакомых продуктов — все, что нужно, есть под рукой
Сегодня мы попытаемся приготовить быструю версию греческого соленого пирога с сыром. В Греции не существует одного аутентичного рецепта – кто-то его готовит с сыром фета или пармезаном, а кому-то нравится добавлять кисломолочный творог.
Если вы хотите разнообразить вкус и придать блюду пикантности, добавьте сыр с голубой плесенью, фету, твердую моцареллу или крем-сыр, овощи, мясо или грибы. Если вы ждете гостей, "Їсти" рекомендует приготовить 2 порции теста и добавить туда разную начинку — так вы получите 2 вкусных пирога быстро и дешево.
Как приготовить грецкий пирог
Ингредиенты:
- 100 г длиннозернистого риса;
- 250 г творога;
- 1/2 б кукурузы;
- 10 маслин;
- 4 шт. маринованных огурцов;
- 8 ст. л. муки;
- 4 ст. л. молока;
- 1 яйцо;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 1/2 ч. л. соды;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварить рис, слить воду и охладить.
- Нарезать оливки и маринованные огурцы, сыр натереть на терке.
- Смешать молоко, яйца и оливковое масло, добавить в просеянную муку с содой и солью. Замешать жидкое тесто – его консистенция должна напоминать сметану.
- К тесту добавить оливки, огурцы и кукурузу, отварной рис и сыр. Все перемешать и залить в заранее смазанную форму для выпечки.
- Отправить греческий пирог в духовку на 20 минут при 180 °С.
Кстати, рассол из маслин при приготовлении пирога не сливайте. Он улучшит вкус ваших первых блюд.