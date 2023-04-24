Встигнете приготувати, поки близькі вмиваються: рецепт неймовірного грецького пирога нашвидкуруч

Жодних незнайомих продуктів — все, що потрібно, є під рукою

Сьогодні ми спробуємо приготувати швидку версію солоного грецького пирога з сиром. У Греції немає одного автентичного рецепту – хтось його готує з сиром фета чи пармезаном, а комусь подобається додавати кисломолочний сир.

Якщо ви хочете урізноманітнити смак і надати страві пікантності, додайте сир із блакитною пліснявою, фету, тверду моцарелу чи крем-сир або ж овочі, м’ясо чи гриби. Якщо ви чекаєте на гостей, "Їсти" рекомендує приготувати 2 порції тесту і додати туди різну начинку — так ви отримаєте 2 смачні пироги швидко і дешево.

Як приготувати грецький пиріг

Інгредієнти:

100 г довгозернистого рису;

250 г сиру;

1/2 б кукурудзи;

10 маслин;

4 шт. маринованих огірків;

8 ст. л. борошна;

4 ст. л. молока;

1 яйце;

3 ст. л. оливкової олії;

1/2 ч. л. соди;

сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Відварити рис, злити воду та охолодити. Нарізати оливки та мариновані огірки, сир натерти на тертці. Змішати молоко, яйця та оливкову олію, додати в просіяне борошно з содою та сіллю. Замішати рідке тісто – його консистенція має нагадувати сметану. До тесту додати оливки, огірки та кукурудзу, відварений рис та сир. Все перемішати та залити в заздалегідь змащену форму для випікання. Відправити грецький пиріг до духовки на 20 хвилин при 180 °С.

До речі, розсіл із маслин при приготуванні пирога не зливайте. Він покращить смак ваших перших страв.