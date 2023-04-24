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Встигнете приготувати, поки близькі вмиваються: рецепт неймовірного грецького пирога нашвидкуруч

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Грецький пиріг можна приготувати швидко
Грецький пиріг можна приготувати швидко. Фото jisty.com.ua

Жодних незнайомих продуктів — все, що потрібно, є під рукою

Сьогодні ми спробуємо приготувати швидку версію солоного грецького пирога з сиром. У Греції немає одного автентичного рецепту – хтось його готує з сиром фета чи пармезаном, а комусь подобається додавати кисломолочний сир.

Якщо ви хочете урізноманітнити смак і надати страві пікантності, додайте сир із блакитною пліснявою, фету, тверду моцарелу чи крем-сир або ж овочі, м’ясо чи гриби. Якщо ви чекаєте на гостей, "Їсти" рекомендує приготувати 2 порції тесту і додати туди різну начинку — так ви отримаєте 2 смачні пироги швидко і дешево.

Як приготувати грецький пиріг

Інгредієнти:

  • 100 г довгозернистого рису;
  • 250 г сиру;
  • 1/2 б кукурудзи;
  • 10 маслин;
  • 4 шт. маринованих огірків;
  • 8 ст. л. борошна;
  • 4 ст. л. молока;
  • 1 яйце;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • 1/2 ч. л. соди;
  • сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Відварити рис, злити воду та охолодити.
  2. Нарізати оливки та мариновані огірки, сир натерти на тертці.
  3. Змішати молоко, яйця та оливкову олію, додати в просіяне борошно з содою та сіллю. Замішати рідке тісто – його консистенція має нагадувати сметану.
  4. До тесту додати оливки, огірки та кукурудзу, відварений рис та сир. Все перемішати та залити в заздалегідь змащену форму для випікання.
  5. Відправити грецький пиріг до духовки на 20 хвилин при 180 °С.

До речі, розсіл із маслин при приготуванні пирога не зливайте. Він покращить смак ваших перших страв.

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