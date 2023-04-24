Встигнете приготувати, поки близькі вмиваються: рецепт неймовірного грецького пирога нашвидкуруч
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Жодних незнайомих продуктів — все, що потрібно, є під рукою
Сьогодні ми спробуємо приготувати швидку версію солоного грецького пирога з сиром. У Греції немає одного автентичного рецепту – хтось його готує з сиром фета чи пармезаном, а комусь подобається додавати кисломолочний сир.
Якщо ви хочете урізноманітнити смак і надати страві пікантності, додайте сир із блакитною пліснявою, фету, тверду моцарелу чи крем-сир або ж овочі, м’ясо чи гриби. Якщо ви чекаєте на гостей, "Їсти" рекомендує приготувати 2 порції тесту і додати туди різну начинку — так ви отримаєте 2 смачні пироги швидко і дешево.
Як приготувати грецький пиріг
Інгредієнти:
- 100 г довгозернистого рису;
- 250 г сиру;
- 1/2 б кукурудзи;
- 10 маслин;
- 4 шт. маринованих огірків;
- 8 ст. л. борошна;
- 4 ст. л. молока;
- 1 яйце;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- 1/2 ч. л. соди;
- сіль, перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Відварити рис, злити воду та охолодити.
- Нарізати оливки та мариновані огірки, сир натерти на тертці.
- Змішати молоко, яйця та оливкову олію, додати в просіяне борошно з содою та сіллю. Замішати рідке тісто – його консистенція має нагадувати сметану.
- До тесту додати оливки, огірки та кукурудзу, відварений рис та сир. Все перемішати та залити в заздалегідь змащену форму для випікання.
- Відправити грецький пиріг до духовки на 20 хвилин при 180 °С.
До речі, розсіл із маслин при приготуванні пирога не зливайте. Він покращить смак ваших перших страв.