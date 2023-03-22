Свинина по-грецьки: один інгредієнт надасть страві пікантності
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Незвичайний рецепт знайомого м’яса
Способів приготування м’яса безліч. Його можна запекти у духовці, посмажити на сковороді з різними інгредієнтами. Чи можна додати ще пікантності такій знайомій страві?
Приготувати ніжну та соковиту свинину нам допоможе апельсин. Smak поділився незвичайним рецептом.
Як приготувати свинину з апельсинами по-грецьки
Інгредієнти:
- свиняча корейка з реберною кісткою – 1,2 кг;
- лимон – 1 шт.;
- апельсин – 4 шт.;
- мед – 2 ст.
- бульйон овочевий – 3 склянки;
- оливки – 200 г;
- крохмаль – 1 ст.л.;
- чебрець — 1 ч.л.;
- часник – 5 зубчиків;
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- М’ясо ретельно промийте у холодній воді, обсушіть на паперовому рушнику.
- Два зубчики часнику очистіть, наріжте скибочками і разом із м’ясом покладіть у миску.
- Апельсини помийте. Один апельсин очистіть від шкірки та білих волокон, потім наріжте скибочками. З другого апельсина спіраллю зріжте шкірку і відкладіть її убік.
- Вижміть сік з м’якоті трьох апельсинів, що залишилися, і лимона. Полийте соком м’ясо і поставте маринувати його на 2 години, потім обсушіть серветкою, посоліть і поперчіть з обох боків.
- Часник очистіть, пропустіть через прес, змішайте із сушеним чебрецем та медом. Натріть цією сумішшю м’ясо.
- Підсмажте його протягом 60 хвилин на деку в розігрітій до 200°С духовці.
- Додати маринад, в якому залишали м’ясо, бульйон, скибочки апельсина, апельсинову цедру та оливки. Продовжуйте смажити ще близько години. Наприкінці додайте розведений у невеликій кількості води крохмаль.
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