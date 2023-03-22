Свинина по-грецьки: один інгредієнт надасть страві пікантності

Незвичайний рецепт знайомого м’яса

Способів приготування м’яса безліч. Його можна запекти у духовці, посмажити на сковороді з різними інгредієнтами. Чи можна додати ще пікантності такій знайомій страві?

Приготувати ніжну та соковиту свинину нам допоможе апельсин. Smak поділився незвичайним рецептом.

Як приготувати свинину з апельсинами по-грецьки

Інгредієнти:

свиняча корейка з реберною кісткою – 1,2 кг;

лимон – 1 шт.;

апельсин – 4 шт.;

мед – 2 ст.

бульйон овочевий – 3 склянки;

оливки – 200 г;

крохмаль – 1 ст.л.;

чебрець — 1 ч.л.;

часник – 5 зубчиків;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

М’ясо ретельно промийте у холодній воді, обсушіть на паперовому рушнику. Два зубчики часнику очистіть, наріжте скибочками і разом із м’ясом покладіть у миску. Апельсини помийте. Один апельсин очистіть від шкірки та білих волокон, потім наріжте скибочками. З другого апельсина спіраллю зріжте шкірку і відкладіть її убік. Вижміть сік з м’якоті трьох апельсинів, що залишилися, і лимона. Полийте соком м’ясо і поставте маринувати його на 2 години, потім обсушіть серветкою, посоліть і поперчіть з обох боків. Часник очистіть, пропустіть через прес, змішайте із сушеним чебрецем та медом. Натріть цією сумішшю м’ясо. Підсмажте його протягом 60 хвилин на деку в розігрітій до 200°С духовці. Додати маринад, в якому залишали м’ясо, бульйон, скибочки апельсина, апельсинову цедру та оливки. Продовжуйте смажити ще близько години. Наприкінці додайте розведений у невеликій кількості води крохмаль.

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